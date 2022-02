Comunicado do Business Wire :Perficient

A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT; a "Perficient"), importante consultora digital global que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, foi incluída na lista The 2022 Global Outsourcing 100® na categoria Líder pela International Association of Outsourcing Professionals (IAOP®), a associação global que define os padrões e defende profissionais e organizações de outsourcing que apoiam. Sua presença na lista marca o segundo ano consecutivo em que a Perficient foi reconhecida por sua liderança em fornecimento de serviços de outsourcing pela IAOP.

"Temos orgulho de ser novamente reconhecidos pela IAOP como líderes globais em outsourcing", declarou Kevin Sheen, vice-presidente da Perficient. "A abordagem de entrega global otimizada da Perficient combina recursos onshore e offshore, atingindo o equilíbrio ideal para acelerar a inovação digital e proporcionar resultados reais a nossos clientes. Temos o compromisso de ampliar nossa presença, os conhecimentos e a experiência de nossas equipes, e acreditamos que nosso reconhecimento contínuo pela IAOP demonstra que nossa abordagem está funcionando."

Empresas que buscam a transformação digital enfrentam constantemente pressões para inovar com rapidez. A Perficient oferece um método global otimizado que ajuda empresas a obterem vantagem competitiva aumentando a agilidade e reduzindo o tempo de acesso ao mercado. Essa abordagem é complementada pelos profissionais globais de entrega da Perficient, que implementam sua experiência e uma metodologia Agile para atingir resultados inéditos para as empresas. Tudo isso gera um modelo poderoso para as atividades de desenvolvimento, teste e suporte de sistemas e softwares.

Em 2021, a Perficient expandiu consideravelmente seus recursos offshore e nearshore, ampliando em 50% sua presença na Índia e mais que duplicando sua presença e quadro de pessoal na América do Sul. Agora com mais de 3.300 desenvolvedores, designers e inovadores digitais offshore e nearshore, a presença geográfica da Perficient se estende por quatro continentes e 10 países, e os mais de seis mil colegas da consultora estão fornecendo uma abordagem totalmente integrada que proporciona aos clientes estabilidade, segurança qualidade em equipes, tecnologias e fusos horários.

"Os dois últimos anos - com o mundo inteiro se esforçando para superar os desafios sanitários e econômicos impostos pela pandemia de covid-19 - foram os mais difíceis da história recente. Todas as organizações de todos os setores sentiram o impacto", afirmou Debi Hamill, CEO da IAOP. "É por isso que estamos especialmente orgulhosos dos fornecedores e consultores incluídos na 2022 Global Outsourcing 100, que demonstraram máxima qualidade e excelência de desempenho durante essa época sem igual. Parabenizamos todos eles por estarem entre os melhores dos melhores do mundo."

A 2022 Global Outsourcing 100 reconhece os melhores fornecedores e consultores de serviços de consultoria do mundo. A lista é formada a partir das candidaturas recebidas. O julgamento é realizado com base em uma rigorosa metodologia de pontuação que inclui a análise de um painel independente de clientes membros da IAOP com ampla experiência na seleção de prestadores de serviços e consultores de outsourcing para suas respectivas organizações.

Sobre a Perficient

A Perficient é a maior consultora digital do mundo. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital para ajudar nossos clientes a superar as expectativas de seus clientes, ultrapassar a concorrência e ampliar seus negócios. Com recursos de estratégia, criação e tecnologia incomparáveis, proporcionamos grandes reflexões e ideias inovadoras com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a alcançar o sucesso. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient integra os índices Russell 2000 e S&P SmallCap 600. Saiba mais em www.perficient.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicado de imprensa que não representam declarações sobre dados históricos abordam expectativas relativas ao futuro ou outras informações prospectivas relacionadas aos resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2021. Tais declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações. As informações prospectivas se fundamentam na intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções atuais da gestão relativas à nossa empresa e nosso setor de mercado. Você deve estar ciente de que tais declarações refletem unicamente nossas previsões. Os eventos ou resultados concretos podem diferir consideravelmente. Entre outros, são importantes fatores que podem fazer com que nossos resultados efetivos sejam substancialmente diferentes dos mencionados nas declarações prospectivas aqueles revelados na seção "Fatores de risco" de nosso relatório anual no Formulário 10-K relativo ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Sobre a IAOP

A IAOP é a associação global que reúne clientes, fornecedores e consultores em um ambiente de conhecimento e colaboração que promove desenvolvimento, reconhecimento, certificação e excelência profissionais e organizacionais para aprimorar modelos de serviço e resultados de negócios. Nossos membros e afiliados no mundo todo estão aprofundando seus conhecimentos em conferências da IAOP, aprendendo em reuniões realizadas em divisões da IAOP, obtendo treinamento e certificação em cursos e workshops da IAOP e se conectando pelas mídias sociais da IAOP, tudo com um só grande objetivo: melhorar resultados de negócios. Seja um cliente, fornecedor ou consultor, novo em modelos de negócios colaborativos como terceirização ou um profissional já experiente, a IAOP conecta você e sua organização a uma crescente comunidade global e aos recursos necessários para obter os resultados que sua empresa merece e necessita. Para saber mais e como você pode se envolver, acesse www.IAOP.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220216005121/pt/

Contato

Connor Stieferman, Gerente de Comunicação 314-529-3595 Connor.Stieferman@perficient.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

