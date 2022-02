Comunicado do Business Wire :Organon & Co.

Organon (NYSE: OGN) anunciou hoje que adquiriu os direitos da Bayer AG para a Marvelon® e Mercilon®, pílulas anticoncepcionais hormonais orais diárias combinadas, na República Popular da China, incluindo Hong Kong e Macau, e celebrou um acordo para adquirir os direitos sobre esses produtos no Vietnã. A Marvelon e Mercilon já são de propriedade, fabricadas e comercializadas pela Organon como contraceptivos orais prescritos em 20 outros mercados. Esta aquisição dá à Organon a propriedade global total dessas marcas (exceto na Coreia do Sul) ao readquirir os direitos sobre elas nesses mercados. O acordo para adquirir os direitos no Vietnã deve ser concluído no primeiro semestre de 2022 e está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação regulatória.

"Esta é uma oportunidade importante para a Organon, pois procuramos aumentar nosso portfólio de contracepção e reforçar ainda mais nossas ofertas para mulheres em todas as partes do mundo por meio do desenvolvimento estratégico de negócios", afirmou Susanne Fiedler, diretora comercial da Organon. "Com a Marvelon e Mercilon na República Popular da China, incluindo Hong Kong e Macau, e potencialmente no Vietnã, teremos a oportunidade de alcançar mais mulheres que procuram opções contraceptivas nesses mercados e ajudar a capacitá-las com opções em uma área. de saúde que é importante para eles".

A Marvelon está atualmente disponível no balcão na República Popular da China e a Marvelon e Mercilon estão disponíveis no balcão em Hong Kong e Macau. A Marvelon e Mercilon estão atualmente disponíveis por prescrição no Vietnã. Ambos os contraceptivos foram adquiridos pela Bayer AG nesses mercados da Merck & Co., Inc. em 2014 como parte da venda do negócio de atendimento ao consumidor da Merck & Co.. A Marvelon e Mercilon não estão disponíveis nos Estados Unidos.

Sobre a Organon

A Organon é uma empresa mundial de saúde formada através de uma divisão da Merck, (NYSE:MRK) conhecida como MSD fora dos EUA e Canadá, com a meta de melhorar a saúde feminina ao longo de suas vidas. A Organon possui um portfólio de mais de 60 medicamentos e produtos em diversas áreas terapêuticas. Liderados pelo portfólio da saúde feminina, junto com um negócio de biossimilares em expansão e uma franquia estável de medicamentos estabelecidos, os produtos da Organon produzem intensos fluxos de caixa que irão respaldar investimentos em inovação e oportunidades de crescimento futuro na saúde da mulher. Além disto, a Organon busca oportunidades de cooperar com biofarmacêuticos inovadores que pretendem comercializar seus produtos, ao alavancar sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença internacional com escala e alcance geográfico significativos, capacidades comerciais de classe mundial e cerca de 9.500 funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey.

Declaração Prospectiva da Organon

Exceto pelas informações históricas aqui contidas, este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre as expectativas da administração sobre a aquisição da Organon Marvelon e Mercilon, (incluindo o tempo esperado e os benefícios dos mesmos), a capacidade da Organon de aumentar seu portfólio de contracepção e sua capacidade de reforçar suas ofertas e alcançar mais mulheres. Declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "esperança" ou "esperas", "espera", "potencial", "pretende", "prevê", "planeja", "acredita", "procura", "estima", "busca" ou palavras de significado semelhante. Tais declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da administração da Organon e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Se as suposições subjacentes forem imprecisas ou os riscos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas.

Riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, incapacidade de executar nossa estratégia de desenvolvimento de negócios, incapacidade de obter aprovação regulatória para tal aquisição no Vietnã, falha em realizar os benefícios de nossa aquisição da Marvelon e Mercilon ou qualquer outra aquisições; condições gerais da indústria e concorrência; fatores econômicos gerais, incluindo taxas de juros e flutuações da taxa de câmbio; o impacto da pandemia de COVID-19 em andamento e o surgimento de cepas variantes; o impacto da regulamentação da indústria farmacêutica e da legislação de saúde nos Estados Unidos e internacionalmente; tendências globais para contenção de custos de saúde; Avanços tecnológicos; novos produtos e patentes obtidos por concorrentes; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a obtenção de aprovação regulatória; a capacidade da Organon de prever com precisão seus resultados financeiros e desempenho futuros; A capacidade da Organon de prever com precisão as condições futuras do mercado; dificuldades ou atrasos de fabricação; instabilidade financeira das economias internacionais e risco soberano; dificuldades em desenvolver e manter relacionamentos com contrapartes comerciais; dependência da eficácia das patentes da Organon e outras proteções para produtos inovadores; e a exposição a litígios, incluindo litígios de patentes e/ou ações regulatórias.

A Organon não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos arquivos da Organon junto à Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo sua declaração de registro no Formulário 10 e relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q , disponível no site da SEC (www.sec.gov).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Contatos de mídia: Karissa Peer (614) 314-8094

Kim Hamilton (908) 391-0131

Contatos do investidor: Jennifer Halchak (201) 275-2711

Edward Barger (267) 614-4669

