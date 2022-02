Comunicado do Business Wire :Neuro-ID

A Neuro-ID, empresa pioneira no campo de análise comportamental, lançou hoje seus produtos ID Crowd Alert? e ID Orchestrator? para ajudar organizações digitais a analisarem identidade em escala, otimizarem a orquestração e reforçarem a detecção de fraudes. Ao trabalhar conjuntamente com plataformas de identidade e clientes empresariais que requerem os mais elevados níveis de análise de identidade, o que inclui verificações KYC, medidas AML e ataques de fraude , os produtos acrescentam nova visibilidade poderosa sobre dados comportamentais prévios a envios de cadastros para possibilitar decisões melhores relativas a identidade.

"As manchetes recentes destacam a grande onda de fraudes de identidade que afetam grandes e pequenas empresas pelo mundo todo. Até agora, a visibilidade limitada sobre comportamentos de solicitantes ou multidões impossibilitava a manutenção de um equilíbrio adequado entre análise de fraudes sem prejudicar uma experiência do cliente excepcional", explicou Jack Alton, CEO da Neuro-ID. "Nossos dois novos produtos proporcionam um grande avanço para lidar com esse desequilíbrio. O ID Crowd Alert oferece o primeiro monitoramento e alerta do mercado para sinais de fraudes e ataques de BoT, e nosso ID Orchestrator analisa a identidade de solicitantes em escala para fornecer ampla visibilidade sobre o comportamento prévio ao envio do cadastro e a maneira como um cliente inseriu suas informações de identificação pessoal. Juntas, as soluções ajudam empresas a impedirem perdas relacionadas com fraudes e protegerem seu ativo mais valioso: o funil de integração de clientes."

Plataformas de identidade e sistemas de fraudes empresariais foram levados a seu limite e se tornaram incapazes de acompanhar o ritmo das fraudes sem prejudicar a experiência do cliente e as vendas. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Aite'Novarica1, 50% dos executivos de conformidade de FI e AML relataram alarmes falsos como suas principais preocupações, seguidos de integração KYC/CCD (27%) como o segundo problema mais urgente. Isso sujeita solicitantes genuínos a triagens de segurança adicionais, um caro processo de análise manual ou uma completa rejeição devido à falta de dados. A situação gera uma experiência do cliente deficiente, levando ao abandono durante o processo de integração e a taxas de conversão aquém das ideais. Tudo isso leva a concluir que estamos diante de uma crise de identidade digital.

"Os novos produtos da Neuro-ID oferecem outro nível de inteligência que ajuda nossos clientes a orquestrarem melhor a verificação de identidade", declarou Tommy Nicholas, CEO e cofundador da Alloy. "A capacidade de ver riscos pelas lentes do comportamento nos dados prévios ao envio do cadastro que não depende de fluxos antigos de dados estáticos é um elemento novo importante a considerar quando nossos clientes estão determinando como responder e tratar da melhor forma cada cliente."

Seguindo uma recente rodada de financiamento de série B no valor de US$ 35 milhões liderada pela Canapi Ventures, esses produtos inovadores utilizam tecnologias patenteadas de análise comportamental e detecção de intenções. A Neuro-ID segue aumentando o desempenho de sistemas antigos para detecção de fraudes, orquestração de identidade e otimização de experiência do cliente.

Saiba mais em www.neuro-id.com.

Sobre a Neuro-ID

A Neuro-ID oferece novas percepções comportamentais importantes para otimizar a orquestração de identidade e monitorar continuamente comportamentos em multidões para detectar ataques de fraude sofisticados. Para organizações que priorizam o universo digital, essa inteligência comportamental em tempo real é utilizada durante o processo de integração digital para separar clientes genuínos de fraudulentos, maximizar a conversão, reduzir alarmes falsos e interromper fraudes sofisticadas. A Neuro-ID tem o compromisso de definir a transformação digital de formas positivas ajudando a recapturar elementos humanos fundamentais que foram perdidos quando as empresas migraram para o mundo on-line. Acesse Neuro-ID.com para saber mais.

[1] Pesquisa da Aite'Novarica: "Key Trends Driving AML Compliance Transformation in 2022 and Beyond" (Principais tendências que promovem a transformação da conformidade AML em 2022 e nos próximos anos).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220216005370/pt/

Contato

Lexie Matinog lexie@dottedlinecomm.com

