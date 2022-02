Comunicado do Business Wire :Kroll

Kroll, líder no fornecimento de dados, tecnologia e conhecimento relacionado risco, governança e crescimento, anuncia hoje a conclusão da sua transição para uma marca unificada. Através dos seus recursos combinados, a Kroll está posicionada de modo exclusivo para ajudar os seus Clientes a manterem-se na vanguarda das exigências e oportunidades de negócios complexos em ambientes regulatórios, económicos e de risco dinâmico.

"A unificação da nossa marca é uma evolução necessária para oferecer um atendimento superior e de excelência ao Cliente, bem como satisfazer e antecipar as necessidades cada vez mais exigentes, complexas e interconectadas dos nossos Clientes", disse Jacob Silverman, Diretor Executivo da Kroll. "O que marca o início de um novo capítulo para a Kroll, que reflete a nossa liderança de mercado para além de fronteiras e disciplinas, abraçando os nossos dados proprietários, tecnologia e conhecimento na criação de valor acrescentado e impacto para os nossos Clientes e comunidades."

No último ano, a Empresa anunciou planos para unificar seus negócios após um crescimento orgânico significativo e aquisições estratégicas. O conjunto completo de soluções da Kroll abrange sete necessidades principais do Cliente: business services, compliance e regulação, corporate finance e reestruturação, cibersegurança, ambiental, social e governança, investigações e disputas e avaliação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para saber mais sobre a Kroll, aceda em: www.kroll.com.

Sobre a Kroll

A Kroll fornece dados proprietários, tecnologia e conhecimento para ajudar os seus Clientes a manterem-se na vanguarda das complexas exigências relacionadas risco, governança e crescimento. As nossas soluções oferecem uma poderosa vantagem competitiva, permitindo decisões mais rápidas, inteligentes e sustentáveis. Com 5.000 profissionais especializados em todo o mundo, criamos valor e impacto aos nossos Clientes e comunidades.

O texto no idioma original desta comunicação é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas para facilitar interpretação e devem referir-se ao texto no idioma original, que é a única versão com efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005678/pt/

Contato

Devonne Cusi +1 212 450 8199 devonne.cusi@kroll.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags