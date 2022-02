Comunicado do Business Wire :Grovara

Grovara, a experiência fácil de atacado mundial, está expandindo sua presença no México com um novo escritório e novas contratações para atender à crescente demanda de varejistas locais e em toda a América Latina em seu mercado online para produtos americanos melhores para você.

A Grovara aumentou as vendas em seu mercado atacadista mundial online em 75% em 2021, com a América Latina, incluindo México, impulsionando 40% desse crescimento. A Grovara abriu mercados como Chile, Colômbia, Panamá e Peru para marcas americanas como True Citrus e Pnuff.

"O crescimento na demanda por produtos naturais e orgânicos no México criou uma onda de interesse dos principais varejistas em nossa plataforma que se estende por toda a América Latina", disse Eugenia Schlitter, da Grovara, que foi promovida à Diretora de Vendas após ganhar impulso como Diretora do Mercado Latino-Americano no ano passado. "Conseguimos entregar os melhores produtos, além das melhores margens aos varejistas, em uma única solução que poupa tempo e dores de cabeça."

A Schlitter expandiu o mercado da América Latina com fortes parcerias de distribuição com grandes varejistas bem como identificando produtos e categorias mais buscados em uma região com hábitos de consumo em rápida transformação. As equipes internacionais de vendas e suporte da Grovara na região trabalham diretamente com os varejistas para apresentar marcas, negociar preços e garantir logística e satisfação.

"Trabalhar com a equipe da Grovara no México nos poupou tempo e dinheiro ao descobrir novas marcas e melhores produtos para construir nossos crescentes corredores naturais e orgânicos", disse Arturo Lemus, Comprador do Grupo La Comer. "A Grovara facilita a entrega de produtos saudáveis, com preços competitivos e deliciosos a nossos consumidores."

As cinco novas contratações na América Latina incluíram funções de vendas e logística, permitindo que a Grovara aumentasse a obtenção de consumidores através da rápida expansão de varejistas nos principais países da região. A empresa irá acelerar a transformação digital para varejistas com descoberta e aquisição de marcas orientadas por tecnologia e dados.

Também no primeiro trimestre, a Grovara planeja contratar gerentes de vendas e gerentes contábeis nos EAU e Hong Kong para continuar expandindo os negócios da Grovara no Oriente Médio e no Sudeste Asiático, respectivamente.

Sobre a GrovaraA Grovara permite uma experiência mundial de atacado fácil como o único mercado online que oferece suporte a centenas de marcas americanas melhores para você e milhares de compradores em mais de 50 países. Com apenas 1 em cada 10 marcas vendendo no exterior, a Grovara facilita a exportação e importação mundial com uma plataforma leve e conduzida por tecnologia que fornece ferramentas baseadas em automação e inteligência. A Grovara aproveita a visibilidade, a descoberta e uma experiência de usuário intuitiva para proporcionar transações e gerenciamento fáceis, criando um caminho simplificado para o potencial de crescimento dinâmico internacional. Para mais informação ou se unir ao ecossistema de curadoria, acesse Grovara.com.

