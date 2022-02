Comunicado do Business Wire :Capsa Healthcare

A Capsa Healthcare - importante inovadora em soluções de assistência à saúde para hospitais, tratamentos de longo prazo e farmácias de varejo - anunciou que adquiriu a Humanscale Healthcare, desenvolvedora e fabricante de soluções de tecnologia flexíveis e estações de trabalho de computação com sede em Nova York.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220211005008/pt/

Capsa Healthcare Acquires Humanscale Healthcare (Photo: Humanscale Healthcare)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A aquisição da Humanscale Healthcare é a sétima compra de uma grande marca pela Capsa nos últimos 11 anos. Com mais de 50 anos de experiência em inovação de produtos, a Capsa cresceu de maneira constante com uma combinação de desenvolvimento interno e a aquisição de marcas de produtos e plataformas de tecnologia complementares.

A Humanscale Healthcare construiu sua reputação nas atividades de fabricação e distribuição global de computação e estações de parede com design ergonômico projetadas para simplificar fluxos de trabalho clínicos e gestão de dados. Com a combinação das empresas, a Capsa oferece agora a mais ampla linha de produtos do mercado e aumenta sua capacidade de oferecer soluções de computação para pontos de atendimento personalizadas ergonomicamente a parceiros de assistência à saúde do mundo todo.

"Na Capsa, sempre vimos a Humanscale Healthcare como uma inovadora de mercado única e uma excelente criadora e fornecedora de produtos para pontos de atendimento", declarou Avi Zisman, CEO da Capsa. "Trazer a Humanscale Healthcare para o portfólio de marcas da Capsa vai proporcionar a nossos clientes uma grande variedade de soluções que realmente fazem a diferença na oferta de assistência à saúde e define ainda mais a Capsa como uma escolha preferencial para soluções de ponto de atendimento no mundo todo."

A Capsa Healthcare oferece um amplo portfólio de estações de trabalho de computação móvel, soluções de instalação na parede e instrumentos de tecnologia de gestão de medicamentos para assistência clínica e resultados superiores para os pacientes. A amplitude de produtos da Capsa inclui estações de trabalho para pontos de atendimento elétricos e não elétricos, o que inclui seus versáteis modelos de estação de trabalho de computação Trio, M38e, CareLink e SlimCart. O acréscimo dos carrinhos de tecnologia móvel TouchPoint, da gestão de medicamentos MedLink e das estações de parede ViewPoint da Humanscale Healthcare são o complemento perfeito da linha de soluções para pontos de atendimento da Capsa, que representam uma referência de mercado.

"Estamos muito felizes por ver que a Capsa reconheceu o vigor da marca, dos produtos e das pessoas da Humanscale. A Humanscale desenvolveu um incrível negócio no setor de pontos de atendimento que vai continuar sendo um importante fator de inovação para a Capsa", afirmou Heather Fennimore, presidente da Humanscale Healthcare.

"As sinergias entre a linha de produtos atual da Capsa e as ofertas da Humanscale Healthcare são evidentes", destacou Craig Rydingsward, vice-presidente de vendas da divisão de tratamentos graves da Capsa. "Coletivamente, estamos elevando os padrões ao enfrentarmos os atuais desafios de TI em assistência à saúde e equiparmos cuidadores com soluções confiáveis focadas em ergonomia do usuário, fluxos de trabalho simplificados e processos de gestão de medicamentos aprimorados. Juntas, essas soluções proporcionam benefícios reais a prestadores clínicos, profissionais de TI ligada à saúde e, em última análise, aos pacientes por eles atendidos."

Sobre a Capsa Healthcare

A Capsa Healthcare é uma líder mundial no desenvolvimento e na oferta de soluções inovadoras de assistência à saúde para uma grande variedade de prestadores de atendimento. Com mais de 50 anos de experiência, a Capsa Healthcare oferece uma capacidade única para atender às demandas dos mais diversos ambientes de assistência à saúde e uma ampla linha de produtos que incluem carrinhos de medicamentos, carrinhos médicos, computação móvel e soluções de automação para farmácias. Sediada em Columbus, no estado norte-americano de Ohio, e com uma presença global que cresce rapidamente, a Capsa Healthcare conta com mais de 400 funcionários e escritórios de gestão, vendas e produção pelo mundo todo. Para saber mais, acesse www.capsahealthcare.com ou ligue para 800-437-6633.

Sobre a Humanscale Healthcare

A Humanscale Healthcare, antes parte da Humanscale Corporation, cria e fabrica produtos ergonômicos que melhoram a saúde e o conforto no trabalho. Sua divisão de assistência à saúde se dedica à criação de soluções tecnológicas inovadoras para a assistência à saúde com as quais prestadores de saúde podem oferecer um padrão superior de atendimento a seus pacientes.

Siga a Capsa Healthcare no Facebook (https://www.facebook.com/capsahealthcare/), no Twitter (https://twitter.com/CapsaHealthcare) e no LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/capsahealthcare).

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220211005008/pt/

Contato

Liz Delp Gerente Sênior de Marketing | Capsa Healthcare Columbus, OH EUA t 614.729.8012 | ldelp@capsahealthcare.com Elizabeth Margles Diretora de Marketing | Humanscale Nova York, NY EUA emargles@humanscale.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags