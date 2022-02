Com pênalti no fim, Marta dá empate ao Brasil contra a Holanda no Torneio da França

A seleção brasileira feminina empatou nesta quarta-feira com a Holanda (1 a 1) na cidade de Caen com um pênalti convertido por sua estrela Marta, na abertura do Torneio da França, competição amistosa que reúne quatro seleções.

As holandesas abriram o placar com um chute de primeira de Lineth Beerensteyn já no segundo tempo (62), antes do empate alcançado pela penalidade máxima de Marta nos últimos instantes (87).

O Brasil terá como próximo adversário a França novamente em Caen no sábado (17h10, pelo horário de Brasília) neste torneio de preparação.

As francesas, atuais campeãs desta competição, golearam a Finlândia por 5 a 0 na outra partida, em Le Havre.

