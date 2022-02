Cientista mexicano acusado de espionar para a Rússia nos EUA se declara culpado

Um cientista mexicano preso em Miami, Flórida, no ano passado por espionar uma fonte do governo dos EUA para a Rússia, se declarou culpado em um tribunal federal, disse o Departamento de Justiça em comunicado nesta quarta-feira (16).

Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, mexicano residente em Cingapura, admitiu na terça-feira ter cometido o crime de "agir nos Estados Unidos para um governo estrangeiro sem notificar o Ministério Público", uma acusação punível com até 10 anos de prisão.

De acordo com documentos judiciais, um funcionário do governo de Moscou recrutou Cabrera Fuentes em maio de 2019, prometendo ajudá-lo a resolver um problema de imigração envolvendo sua esposa russa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O funcionário pediu ao mexicano que alugasse, em nome de outra pessoa, uma propriedade no condado de Miami-Dade onde residia um cidadão que havia fornecido informações sobre o governo russo ao Executivo americano.

A pedido do mesmo oficial, Cabrera Fuentes viajou para Miami em fevereiro de 2020 para localizar o carro da fonte do governo dos EUA e anotar sua placa. Informação que teve de entregar numa viagem posterior à Rússia.

Na madrugada de 16 de fevereiro, quando o réu se preparava para deixar os Estados Unidos no aeroporto de Miami, as autoridades alfandegárias revistaram seu telefone e encontraram nele a fotografia da placa. A polícia então o prendeu.

De acordo com um documento do FBI, a relação estabelecida entre Cabrera Fuentes e o funcionário de Moscou coincide com "as táticas dos serviços de inteligência russos para detectar, avaliar, recrutar e gerenciar ativos e fontes de inteligência".

Um juiz dará a sentença sobre o caso em 17 de maio, em Miami.

gma/dg/ap/mvv

Tags