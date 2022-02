Carrefour fecha 2021 com bons resultados

O grupo francês de supermercados Carrefour anunciou nesta quarta-feira (16) sólidos resultados para o ano fiscal de 2021, em meio a rumores sobre uma possível fusão com o concorrente Auchan.

Em concreto, o grupo anunciou que obteve um lucro líquido de 1,07 bilhão de euros em 2021, 67% mais que em 2020, graças, sobretudo, à economia de custos e à solidez das vendas.

O resultado supera as expectativas dos analistas perguntados pela Factset, uma empresa de consultoria de dados, que esperavam, em média, um lucro líquido de 1,04 bilhão.

Desde outubro, circulam rumores de uma possível compra do grupo Auchan. Mas, segundo várias fontes, não houve nenhum contato entre os dois grupos, nem entre seus respectivos acionistas de referência: os Mulliez por parte do Auchan, e a família Moulin (de Galerie Lafayette) e o brasileiro Abilio Diniz por parte do Carrefour.

O grupo se apoia em seus bons resultados de 2021 para demonstrar que "não necessita, em absoluto, uma consolidação para assegurar seu desenvolvimento", como declarou o diretor-geral Alexandre Bompard em entrevista ao jornal econômico Les Echos em novembro.

O grupo ressaltou, sobretudo, seu resultado operacional corrente (ROC), indicador de referência no setor de distribuição, que subiu mais de 4,5%, para 2,27 bilhões de euros.

Na América Latina, onde tem forte presença, o Carrefour aumentou seu resultado operacional corrente em 6,3%, até 768 milhões de euros, após um forte aumento de 26,4% em 2020.

No Brasil - onde o Carrefour é o principal varejista de produtos alimentícios - o resultado operacional corrente subiu para 714 milhões de euros.

Por outro lado, o Carrefour indicou que concluiu com êxito, um ano antes do previsto, um programa de venda de ativos imobiliários "não estratégicos" pelo valor de 330 milhões de euros e conseguiu 930 milhões de euros em economia de custos em 2021.

Além disso, registrou um aumento nas vendas de 2,3%, para 81,245 bilhões de euros.

