Atlético de Madrid perde em casa para o lanterna Levante (1-0) no Espanhol

O lanterna Levante venceu o Atlético de Madrid (5º) por 1 a 0 fora de casa nesta quarta-feira em jogo da 21ª rodada que havia sido adiado, resultado que aprofunda as dúvidas em torno do time 'rojiblanco' que recebe o Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima semana.

Um gol de Gonzalo Melero (54) deu três pontos de ouro às pretensões do Levante de deixar o último lugar da tabela, posição que ainda ocupa.

O Atlético de Madrid, que havia vencido o Getafe por 4 a 3 no último fim de semana, não conseguiu manter a sequência de vitórias em um jogo em que sofreu pressão dos visitantes.

"Fizemos um jogo ruim", reconheceu enfaticamente o técnico argentino Diego Simeone após a partida. Com este resultado, o Atlético fica com 39 pontos, empatado com o Barcelona, quarto colocado e que fecha a zona da Champions.

"Perdemos uma boa oportunidade de nos colocar em uma boa posição no campeonato e teremos que fazer um esforço duplo devido ao que aconteceu hoje", acrescentou Simeone.

O atual campeão espanhol voltou a mostrar problemas na defesa, o que complica suas aspirações de chegar aos quatro primeiros lugares do campeonato.

O Atlético não levou perigo à defesa do time oponente na primeira etapa, enquanto o Levante poderia ter aberto o placar por meio de Jorge de Frutos que acabou perdendo o duelo com o goleiro Jan Oblak (22).

O Levante pressionava o time rojiblanco, recuperando rapidamente a bola para entrar em velocidade na área adversária.

O Atlético, prejudicado pelo bom posicionamento do Levante, tentou chegar pelas laterais para colocar as bolas na área em busca de Matheus Cunha e Ángel Correa, que foram os titulares no ataque.

Luis Suárez e João Félix, que viram o jogo começar do banco, entraram no segundo tempo, coincidindo com uma melhora no jogo do Atlético, que avançou linhas e colocou mais intensidade na pressão.

No melhor momento do Atlético, o Levante encontrou o gol quando Gonzalo Melero aproveitou um passe para a área para desferir um chute que Oblak conseguiu tocar, mas não impediu que ele entrasse no fundo da rede (53).

Atrás no placar, Simeone fez alterações em busca de mais poder ofensivo, mas esbarrou em um Levante bem posicionado e sólido na defesa.

Especialista em virar jogos nos últimos minutos, o Atleti partiu para cima, mas sem conseguir mexer no placar.

O Atlético segue na quinta colocação do campeonato, quinze pontos atrás do líder Real Madrid, e empatado em 39 pontos com o Barcelona, quarto colocado.

--- Resultado do jogo adiado da 21ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

Atlético de Madrid 0

Levante 1 Melero (54)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 24 16 6 2 48 20 28

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 43 24 13 4 7 45 29 16

4. Barcelona 39 23 10 9 4 38 27 11

5. Atlético de Madrid 39 24 11 6 7 42 34 8

6. Real Sociedad 38 23 10 8 5 24 21 3

7. Villarreal 36 24 9 9 6 38 23 15

8. Athletic Bilbao 34 24 8 10 6 25 21 4

9. Osasuna 32 24 8 8 8 25 27 -2

10. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo Vallecano 31 23 9 4 10 27 27 0

12. Valencia 30 24 7 9 8 36 38 -2

13. Espanyol 28 24 7 7 10 29 34 -5

14. Elche 26 24 6 8 10 26 33 -7

15. Mallorca 26 23 6 8 9 22 36 -14

16. Getafe 25 24 6 7 11 23 27 -4

17. Granada 24 24 5 9 10 26 36 -10

18. Alavés 20 24 5 5 14 19 39 -20

19. Cádiz 19 24 3 10 11 20 38 -18

20. Levante 14 24 2 8 14 24 50 -26

