Ao menos três civis morrem em bombardeio do governo na Síria, segundo OSDH

Ao menos três civis morreram nesta quarta-feira (16) em um bombardeio das forças do governo sírio contra um depósito de combustível em uma área do noroeste do país, o último reduto dominado pela oposição, segundo uma ONG.

A artilharia atingiu um depósito de gasolina localizado perto da cidade de Dana, na província de Idlib, deixando três civis mortos, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido, mas com fontes no local.

Depois começou um incêndio das reservas de gasolina, gerando uma fumaça preta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os bombeiros trabalharam durante horas para apagar o fogo, com a ajuda de veículos da defesa civil, um grupo de resgate que opera nas áreas rebeldes, observou um correspondente da AFP.

O OSDH afirmou que o armazém que vendia gasolina a civis pertencia a uma empresa de energia local vinculada às autoridades das áreas controladas pelos extremistas do Hayat Tahrir al ham (HTS).

A região está sob um cessar-fogo desde março de 2020, depois de uma ofensiva do governo que durou três meses e que deixou cerca de um milhão de deslocados, segundo a ONU.

Apesar das violações ocasionais, o cessar-fogo foi geralmente respeitado, mas desde junho de 2021 as forças do governo intensificaram os bombardeios no sul da região.

str-lar/jos/elw/bfi/an/mb/aa

Tags