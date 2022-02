Aeronaves russas interceptaram aviões dos EUA no Mediterrâneo, diz Pentágono

Três aviões da Marinha dos Estados Unidos foram interceptados por aviões russos de maneira "não profissional" sobre o Mar Mediterrâneo no último fim de semana, afirmou o Pentágono nesta quarta-feira (16).

"Embora ninguém tenha ficado ferido, interações como essas podem dar lugar a erros de cálculos, que conduziriam a resultados mais perigosos", disse o capitão da Marinha Mike Kafka em um comunicado.

As três aeronaves de patrulha e reconhecimento marítimo P-8A "experimentaram interceptações não profissionais por aeronaves russas" enquanto "voavam no espaço aéreo internacional sobre o Mar Mediterrâneo", apontou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Estados Unidos "transmitiram suas preocupações às autoridades russas por meio de canais diplomáticos", disse Kafka.

"Os Estados Unidos continuarão operando com segurança, profissionalismo e de acordo com a lei internacional no espaço aéreo e nas águas internacionais. Esperamos que a Rússia faça o mesmo".

De acordo com um funcionário americano, que pediu para permanecer anônimo, um dos aviões russos chegou perigosamente perto de um avião dos EUA.

O incidente ocorre em meio a tensões crescentes sobre forças militares da Rússia ao longo da fronteira com a Ucrânia.

O envio de tropas, mísseis e navios de guerra pela Rússia ao redor da Ucrânia foi descrito como a pior crise de segurança da Europa desde a Guerra Fria.

sl/cl/caw/dg/gm/ap/mvv

Tags