Virgin Galactic abre venda ao público de passagens para o espaço

A companhia de turismo espacial Virgin Galactic anunciou nesta terça-feira (15) que abriu para o público geral a possibilidade de comprar uma passagem por 450.000 dólares para passar alguns minutos no espaço.

Os primeiros voos estão previstos para o fim de 2022, conforme havia anunciado previamente a empresa fundada pelo bilionário Richard Branson.

As passagens já estavam à venda desde agosto, mas reservadas aos viajantes registrados em uma lista de espera. Em novembro, a Virgin Galactic anunciou que havia vendido 100 passagens por esse preço de 450.000 dólares.

Estas se somam às 600 vendidas entre 2005 e 2014 por um preço menor - entre 200.000 e 250.000 dólares.

A possibilidade de se inscrever para a viagem estará aberta a todos a partir desta quarta-feira, mediante um depósito de 150.000 dólares, informou a Virgin Galactic em comunicado.

A viagem, com cerca de 90 minutos no total, contando a duração da subida, iniciaria com uma decolagem a partir da base espacial Spaceport America, no deserto do Novo México, após "vários dias" de treinamento.

A companhia utiliza um enorme avião-portador que decola de uma pista convencional, e que depois libera uma nave que se assemelha a um grande jato privado. Esta aciona o seu motor até superar os 80 quilômetros de altitude e depois retorna planando.

Uma vez no céu, os passageiros podem se soltar de seus assentos para experimentar alguns minutos de gravidade zero e admirar a curvatura terrestre através das janelas.

A Virgin Galactic está realizando atualmente modificações no avião-portador e na nave, destinadas a melhorar o comportamento dos motores e sua capacidade de voar com maior frequência. Este período, que começou em outubro, deveria durar entre nove e dez meses, declarou na época um porta-voz da empresa à AFP.

O início propriamente dito das atividades comerciais está previsto para o quarto trimestre de 2022, comunicou a empresa em novembro.

