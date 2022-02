Uefa vai distribuir 10.000 ingressos gratuitos para final da Champions

A Uefa anunciou na segunda-feira que vai distribuir 10.000 ingressos gratuitos aos torcedores das equipes finalistas da Liga dos Campeões nesta temporada e outras 20.000 entradas para as finais das outras competições europeias.

Com a ideia de "recompensar" os torcedores pelo seu "apoio durante a crise da covid-19", a entidade europeia do futebol decidiu convidar 30 mil pessoas para as suas finais da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência Europa, e Liga dos Campeões Feminina.

Os clubes finalistas da Liga dos Campeões terão cada um 5.000 ingressos gratuitos, que poderão colocar à disposição como desejarem "para recompensar seus torcedores mais fiéis" convidando-os para o estádio Krestovski em São Petersburgo (Rússia), explica a Uefa em um comunicado.

Para a final da Liga Europa, em Sevilha, serão oferecidos 8.000 ingressos, mais do que os atuais 6.000 da Liga Conferência, cuja final será disputada em Tirana (Albânia), e o mesmo número para a final da Liga dos Campeões Feminina em Turim (Itália).

A Uefa também anunciou que os preços dos ingressos para as duas categorias mais baixas estarão congelados para as próximas três finais da Liga dos Campeões, em 70 euros (79 dólares) para os mais baratos.

