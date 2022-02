Tribunal Constitucional italiano rejeita referendo sobre eutanásia

O Tribunal Constitucional da Itália pôs fim nesta terça-feira (15) a uma tentativa de organizar um referendo para descriminalizar o suicídio assistido, alegando que seria uma proteção inadequada para os mais frágeis.

Defensores do direito à eutanásia coletaram em agosto 750 mil assinaturas, muito mais do que o necessário para levar a controversa questão à votação em um país amplamente católico com forte oposição ao tema.

Mas o tribunal disse em um comunicado que o referendo proposto compromete "a proteção mínima da vida humana em geral" garantida pela Constituição, "particularmente em relação aos fracos e vulneráveis".

De acordo com a lei italiana atual, ajudar outra pessoa a cometer suicídio pode acarretar penas de cinco a 12 anos de prisão.

Em 2019, o tribunal pediu ao Parlamento que esclareça sua lei sobre o suicídio assistido, observando que a eutanásia poderia ser permitida para aqueles que sofrem de uma doença incurável que causa sofrimento físico e psicológico "intolerável" e que são mantidos vivos com medidas de apoio.

Esses pacientes, no entanto, devem ser capazes de tomar "decisões livres e informadas", indicou. Qualquer pessoa que não se enquadre nesta categoria não poderia ter acesso ao suicídio assistido.

Apesar de vários casos de grande repercussão nos últimos anos, ainda há uma forte oposição à eutanásia e ao suicídio assistido na Itália, onde a Igreja Católica tem forte influência.

Após o veredito, os líderes do Partido Democrático e do Movimento Cinco Estrelas - ambos da coalizão de governo do primeiro-ministro Mario Draghi - disseram que era a vez do Parlamento resolver a questão com uma lei concreta.

