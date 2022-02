Scholz: condenação de Navalny é 'incompatível' com Estado de Direito

A condenação do líder opositor russo Alexei Navalny, que volta a ser julgado na Rússia, é "incompatível com os princípios de um Estado de Direito" - declarou o chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta terça-feira (15), em Moscou.

"No que diz respeito a Navalny, minha posição é muito clara, e sua condenação é incompatível com os princípios de um Estado de Direito. E já expressei esta posição em muitas ocasiões", disse o chanceler, em entrevista coletiva com o presidente Vladimir Putin.

