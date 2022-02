Rússia: em conversa com Blinken, Lavrov pede 'diálogo pragmático' sobre segurança

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou nesta terça-feira, 15, por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ocasião na qual o segundo pediu um "diálogo pragmático" sobre toda a gama de questões levantadas por seu país, com ênfase no princípio da indivisibilidade da segurança. Segundo comunicado emitido pelo ministério das Relações Exteriores russo, os representantes discutiram o cronograma dos próximos contatos em vários níveis.

De acordo com o documento, Lavrov "enfatizou a inadmissibilidade da retórica agressiva lançada por Washington e seus aliados mais próximos". Ainda segundo o comunicado do governo russo, "de nossa parte, foi enfatizada a necessidade de continuar o trabalho conjunto, conforme os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden concordaram em uma conversa telefônica em 12 de fevereiro", no contexto das propostas apresentadas pelos EUA e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre garantias de segurança. O documento enfatiza ainda que a conversa de hoje ocorreu por iniciativa americana.

Tags