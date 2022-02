Rishi Sunak, o popular ministro das Finanças que ganha pontos para substituir Boris Johnson

Estrela em ascensão da política britânica, o ministro da Finanças Rishi Sunak, que tem apenas dois anos no cargo, é apontado como um candidato forte para a eventual substituição de Boris Johnson, enfraquecido por vários escândalos, no posto de primeiro-ministro.

Sempre sorridente, com a aparência de ser o primeiro da turma, o ministro de 41 anos foi nomeado como 'Chancellor of the Exchequer' em 13 de fevereiro de 2020, no início da pandemia, contexto em que rapidamente ganhou popularidade ao abrir generosamente os cofres do Estado.

Sunak injetou dezenas de bilhões de libras esterlinas para estimular uma economia em dificuldades.

A bem sucedida estratégia para preservar empregos, graças a um dispositivo de trabalho a tempo parcial, e o alcance sem precedentes de um conjunto de medidas implementadas o situam no topo da aprovação popular, enquanto Boris Johnson foi afetado pelas críticas por sua gestão da pandemia.

Sunak pode ser o primeiro britânico de origem hindu a comandar o governo do Reino Unido.

Em 2015, ao entrar para a Câmara dos Comuns, o representante eleito por Yorkshire (norte de Inglaterra), prestou juramento sobre o Bhagavad Gita, livro sagrado do hinduísmo, escrito em sânscrito.

Após a generosidade no período de pandemia, o conservador iniciou o retorno a sua tão apreciada ortodoxia orçamentária, com direito a um aumento de impostos que foi muito criticado inclusive pelo Partido Conservador, além de denunciado como um golpe para as famílias mais modestas.

"Para mim, ser conservador significa ser responsável com o dinheiro, tanto das pessoas como das finanças públicas. Amortizar a dívida assumida durante a pandemia é fazer o correto, tomar a opção responsável", justificou.

Embora sua imagem tenha sofrido um abalo com a medida, o ministro, conhecido por ser abstêmio e por gostar das coisas detalhadas, continua sendo o preferido entre os parlamentares e eleitores conservadores na comparação com o atual chefe de Governo, abalado por várias revelações sobre festas com muita bebida em Downing Street durante os sucessivos confinamentos da pandemia.

Sunak precisou de apenas cinco anos na política para alcançar, aos 39 anos, o muito cobiçado cargo de ministro das Finanças, após a renúncia do antecessor, Sajid Javid. Antes, ele havia sido apenas secretário-geral do Tesouro e também subsecretário de Estado do Parlamento para os governos locais.

Sunak é o segundo ministro das Finanças mais jovem da história, atrás apenas de George Osborne, designado em 2010 quanto tinha 38 anos.

Seu estilo recorda o do ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair. E ele está construindo uma verdadeira marca "Rishi Sunak" no Instagram e Twitter. Ele aparece trabalhando em casa com um moletom ou de botas e um com colete fluorescente em um canteiro de obras.

A exposição nas redes sociais às vezes cobra a conta. Em 2020 ele foi criticado por uma foto que mostrava uma taça muito cara em seu escritório - a imprensa aproveitou para destacar seus gostos luxuosos.

Partidário do Brexit, Sunak é casado com a filha de um dos cofundadores da empresa indiana de serviços de TI Infosys, o milionário N. R. Narayana Murthy. É dono de uma mansão georgiana em Kirby Sigston, em Yorkshire.

Ele conheceu a esposa Akshata na Califórnia, onde o casal, que tem duas filhas, morou antes de se mudar para o Reino Unido.

Nascido em 12 de maio de 1980 em Southampton, na costa sul da Inglaterra, é o mais velho dos três filhos de um clínico geral do serviço de saúde pública e de uma farmacêutica.

Nascidos na Índia, seus avós emigraram para o leste da África Oriental britânica nos anos 1960.

Sunak, que afirma ter sido vítima de racismo em um restaurante de 'fast food' quando era adolescente, estudou no Winchester College, um elegante internato para meninos, e estudou Política, Filosofia e Economia nas prestigiosas universidades britânica de Oxford e americana de Stanford.

Antes de entrar para a política, ele trabalhou no mundo das finanças, incluindo o grupo Goldman Sachs e sua própria empresa de investimentos.

Sunak é fã de críquete e de futebol, assim como da saga cinematográfica "Star Wars", e é apontado como um dos deputados britânicos mais ricos.

