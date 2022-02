PSG vence Real Madrid (1-0) com gol de Mbappé nos acréscimos na ida das oitavas da Champions

O Paris Saint-Germain venceu o Real Madrid nos últimos instantes por 1 a 0 nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

Quando parecia que a partida terminaria empatada em 0 a 0 um gol do astro Kylian Mbappé (90+4) colocou a equipe parisiense em vantagem para o duelo de volta, que será disputado no dia 9 de março, no estádio Santiago Bernabéu, depois de um jogo em que o Real Madrid jogou fechado para tentar evitar uma derrota.

