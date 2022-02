Presidente de Israel anuncia incomum visita à Turquia

O presidente de Israel, Isaac Herzog, está preparando uma visita à Turquia - informou seu gabinete nesta terça-feira (15), sem definir a data para esta viagem pouco habitual, que faz parte de uma reaproximação entre os dois países, após anos de tensões.

"Um funcionário de alto escalão da delegação turca chegará a Israel esta semana, como parte da preparação da viagem planejada do presidente Isaac Herzog", disse o gabinete do chefe de Estado israelense, em um comunicado.

Segundo o canal de televisão oficial turco TRT, esta visita poderá ocorrer em 9 e 10 de março.

Em janeiro, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan anunciou que o líder israelense visitaria seu país no "início de fevereiro" e disse esperar que esta viagem abra "uma nova etapa nas relações entre a Turquia e Israel".

Até agora, Israel não havia confirmado essa informação.

Os laços entre os dois países se deterioraram depois do incidente do navio "Mavi Marmara", em 2010. Neste episódio, as forças israelenses lançaram um assalto a um navio turco que tentava entregar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. Este território palestino está há 15 anos sob bloqueio israelense.

Em 2018, os Estados retiraram seus respectivos embaixadores, após a morte de manifestantes palestinos em Gaza.

Nos últimos meses, as relações começaram a melhorar, e o presidente turco manifestou estar disposto a cooperar com Israel em um projeto de gasoduto no Mediterrâneo oriental.

