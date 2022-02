PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO: Países ocidentais veem 'sinais positivos' na crise ucraniana após início da retirada russa

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Países ocidentais veem 'sinais positivos' na crise ucraniana após início da retirada russa

Líderes dos países ocidentais afirmaram, nesta terça-feira (15), que viram "sinais positivos" após a retirada parcial das tropas russas na fronteira com a Ucrânia, cuja presença gerava temores há semanas de uma invasão.

(Rússia conflito diplomacia Ucrânia EUA Alemanha, prev, 700 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

MOSCOU:

Rússia anuncia retirada de algumas tropas da fronteira com a Ucrânia

A Rússia anunciou nesta terça-feira (15) que algumas unidades militares posicionadas na fronteira com a Ucrânia, cuja presença provocava o temor de uma operação militar iminente no país vizinho, começaram a retornar aos quartéis.

(Rússia conflito diplomacia Ucrânia EUA Alemanha, prev, 930 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Adolescentes cavam trincheiras na linha de frente na Ucrânia

Mikhailo, um jovem de 15 anos, cava trincheiras em uma colina que domina o Mar de Azov, no sudeste da Ucrânia, para proteger os soldados em caso de invasão russa.

(Ucrânia conflito Rússia infância, Reportagem, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Ucrânia centraliza há meses as tensões entre Rússia e Ocidente

As tensões sobre a Ucrânia se aprofundaram nos últimos meses, devido a acusações dos países ocidentais de que Moscou prepara uma invasão ao vizinho.

(Ucrânia Rússia EUA conflito diplomacia política, ângulo, 880 palavras, já transmitida)

FOTOS

MOSCOU:

A grande mesa de Putin: precaução sanitária ou sinal de isolamento?

Oval e retangular, uma mesa muito longa se interpõe entre Vladimir Putin e seus interlocutores, uma precaução sanitária que reforça a impressão de um presidente da Rússia alheio ao mundo, em plena crise ucraniana, e que alimenta as brincadeiras na internet.

(Rússia Ucrânia política diplomacia conflito, Ângulo, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

TEGUCIGALPA:

EUA solicitam extradição do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández

O governo dos Estados Unidos solicitou a Honduras a extradição do ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de tráfico de drogas, enquanto as autoridades pediram sua detenção provisória para dar início ao processo.

(EUA justiça corrupção política extradição narcotráfico, Prev, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS

NOVA YORK:

Príncipe Andrew chega a acordo com Virginia Giuffre em processo por agressão sexual

O príncipe Andrew e a mulher que o processou por agressão sexual, a americana Virginia Giuffre, chegaram a um acordo, segundo documentos judiciais apresentados nesta terça-feira(15).

(EUA ReinoUnido justiça abuso sexual política realeza, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

NOVA YORK:

Escritório de contabilidade abandona Organização Trump por falta de transparência

O escritório de contabilidade contratado por Donald Trump não tem mais o ex-presidente americano como cliente, alegando não poder confiar nas demonstrações financeiras que sua organização forneceu-lhes por uma década - revelam documentos judiciais divulgados na segunda-feira (14).

(EUA política justiça economia imobiliário, Prev, 400 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Presidente argentino apoia Kirchner ao depor em julgamento por suposta corrupção

O presidente argentino, Alberto Fernández, negou arbitrariedade na concessão de obras públicas durante o mandato de Cristina Kirchner (2007-2015), ao prestar depoimento nesta terça-feira (15) em um caso que investiga supostos atos de corrupção envolvendo sua vice.

(Argentina corrupção justiça política, Prev, 540 palavras, já transmitida)

LIMA:

Pescadores em terra e restaurantes vazios um mês após derramamento de óleo no Peru

As cevicherias das praias ao nortes de Lima estavam desertas nesta terça-feira(15), um mês após o derramamento de cerca de 12.000 barris de petróleo bruto que contaminou 1.400 hectares de terra e mar, afetando o modo de vida dos pescadores da região.

(Peru pobreza meio ambiente sociedade, Ângulo, 480 palavras, já transmitida)

FOTOS

HAVANA:

Bairro por bairro, Cuba discute casamento homoafetivo e barriga de aluguel

Casamento homoafetivo, barriga de aluguel, famílias "multiparentais": são oito horas da noite e, no pátio de uma escola de Havana, os cubanos são convidados a opinar sobre o novo Código de Famílias, que renovará a lei em vigor há 47 anos.

(Cuba homossexualidade lei sociedade direitos, Prev, 420 palavras, já transmitida)

FOTOS

MONTREAL:

Ao menos 7 mortos em naufrágio de pesqueiro espanhol perto do Canadá

Pelo menos 7 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco de pesca espanhol na noite de terça-feira na costa do Canadá.

(Canadá Espanha naufrágio sociedade pesca mar, Prev, 600 palavras, já transmitida)

INFOGRÁFICO

BRASÍLIA:

Justiça brasileira assina acordo com plataformas contra desinformação em eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil formalizou nesta terça-feira um acordo com oito plataformas digitais para combater a desinformação durante as eleições presidenciais de 2022, após grande impacto na nomeação de 2018.

(Brasil política eleições desinformação internet, Prev, a ser transmitida)

-- EUROPA

POKROV:

Opositor russo Navalny enfrenta novo processo que pode resultar em pena de 10 anos

Um tribunal russo iniciou nesta terça-feira (15) um novo julgamento contra o opositor russo Alexei Navalny, que está preso há um ano por acusações de fraude e pode ser condenado a 10 anos adicionais.

(Rússia Navalny justiça política sociedade direitos, Prev, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

ROMA:

Vítimas de abuso por padres na Itália pedem investigação independente

Associações de vítimas de agressão sexual cometidas por clérigos na Itália lançaram uma campanha nesta terça-feira(15) para pedir uma investigação independente sobre abusos contra menores, cometidos por religiosos a poucos quilômetros do Vaticano.

(Itália religião Vaticano Papa pedofilia sociedade crime, Prev, 610 palavras, já transmitida)

PARIS:

França devolverá 15 obras roubadas por nazistas a famílias judias

A França se dispõe nesta terça-feira (15) a autorizar a restituição de 15 obras de arte, entre elas quadros de Gustav Klimt e Marc Chagall, aos herdeiros de famílias judias roubadas pelos nazistas, uma decisão apresentada como "histórica".

(França história cultura genocídio política Alemanha, Prev, 430 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Rishi Sunak, o popular ministro das Finanças que ganha pontos para substituir Boris Johnson

Estrela em ascensão da política britânica, o ministro da Finanças Rishi Sunak, que tem apenas dois anos no cargo, é apontado como um candidato forte para a eventual substituição de Boris Johnson, enfraquecido por vários escândalos, no posto de primeiro-ministro.

(GB ajuda pandemia vírus governo finanças epidemia saúde, Perfil, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

HONG KONG:

Hong Kong descarta confinamento rígido apesar de aumento de casos de covid

A chefe de governo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou, nesta terça-feira (15), que não imporá um confinamento rígido como o aplicado na China, no momento em que a cidade enfrenta sua pior onda de casos de coronavírus até hoje.

(HongKong pandemia vírus China saúde, Prev, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS

CABUL:

Protestos no Afeganistão contra decisão dos EUA de confiscar fundos de Cabul

Milhares de pessoas protestaram nesta terça-feira (15) em Cabul e outras cidades do Afeganistão contra a decisão dos Estados Unidos de confiscar US$ 3,5 bilhões de reservas do Banco Central afegão para compensar as vítimas dos ataques de 11 de setembro.

(Afeganistão EUA protestos economia política sociedade talibãs governo, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

MANAMA:

Premiê de Israel se reúne com comunidade judaica no Bahrein

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, reuniu-se nesta terça-feira (15) com representantes da pequena comunidade judaica do Bahrein, antes de um encontro com os dirigentes desta monarquia do Golfo.

(Bahrein Israel religião diplomacia economia, Prev, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA

PARIS:

França está disposta a se retirar do Mali

Sob pressão da junta militar dominante no Mali, a França e os seus aliados europeus preparam-se para anunciar a sua retirada deste país do Sahel, enquanto Paris prepara o seu futuro dispositivo para lutar contra os extremistas islâmicos nesta região africana.

(França Mali África jihadismo violência política, Ângulo, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

GENEBRA:

Unicef faz alerta sobre crise alimentar na Somália

O Unicef fez uma advertência nesta terça-feira (15) sobre a crise alimentar na Somália, onde a desnutrição aguda ameaça metade das crianças menores de cinco anos devido à seca que afeta este país do Chifre da África.

(Somália Unicef fome crianças saúde sociedade pobreza conflito, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== ECONOMIA ===

SÃO PAULO:

Dólar cai no Brasil a seu menor nível em cinco meses em meio à volatilidade eleitoral

A cotação do dólar no Brasil caiu nos últimos dias para o menor nível em cinco meses, devido aos aumentos da taxa de juros referencial e dos preços das commodities, embora os analistas prevejam a reversão da tendência neste ano eleitoral.

(Brasil economia dólar juros bancos crise, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

INFOGRAFIA

WASHINGTON:

Banco Mundial alerta sobre o risco de se ignorar dívida crescente

A reunião financeira do G20 desta semana provavelmente não permitirá muito progresso na reestruturação da dívida dos países pobres, alertou a economista-chefe do Banco Mundial, lamentando a inércia.

(G20 economia crise sociedade Banco Mundial dívidas, Prev, 550 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Economia da Colômbia alcançou nível pré-pandemia, afirma presidente Duque

O crescimento da economia da Colômbia em 2021 foi maior que 10% e, com isso, o país alcançou os níveis de atividade anteriores à pandemia de coronavírus, disse à AFP o presidente da Colômbia, Iván Duque

(Colômbia eleições política economia, Prev, 400 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ESTOCOLMO:

Poluição plástica e química ultrapassou 'limites' suportáveis para o planeta

As grandes quantidades de plásticos e produtos químicos produzidas pela humanidade ultrapassaram os "limites planetários" suportáveis - concluíram vários cientistas, pela primeira vez.

(Meio Ambiente ONU Suecia Quênia, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

NÁPOLES:

Café expresso, o rito italiano quer ser patrimônio imaterial da humanidade

O café expresso italiano é, além de uma saborosa dose de cafeína, um ritual social e cultural na Itália, onde é considerado um tesouro nacional, digno de se tornar patrimônio imaterial da Unesco.

(Itália Unesco café sociedade cultura, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall vão animar a festa do Oscar

Três veteranas da comédia americana, Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall, vão animar a festa do Oscar deste ano, confirmaram nesta terça-feira (15) os organizadores, que se esforçam para seduzir os espectadores.

(EUA Oscar cinema mulheres sociedade, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Nascimento e declínio de Stonehenge em exposição do Museu Britânico em Londres

Stonehenge declinou quando o homem começou a dominar os metais, uma revolução tecnológica que deu origem a muitos dos objetos expostos na primeira exposição que o Museu Britânico dedica a este ainda misterioso monumento neolítico nascido há 4.500 anos.

(Stonehenge Reino Unido história museu sociedade, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Reproduções NFT de obras-primas italianas exibidas em Londres

De Leonardo Da Vinci a Caravaggio, reproduções digitais de seis obras-primas italianas estão em exibição em Londres na primeira exposição física do Reino Unido dedicada à tecnologia NFT que está causando agitação e preocupação no mercado de arte.

(Londres arte sociedade NFT tecnologia, Prev, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

