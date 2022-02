Operação coordenada antidrogas tem dezenas de detenções na Europa

Uma operação policial coordenada pela Europol em seis países europeus contra o tráfico internacional de drogas permitiu a prisão de dezenas de pessoas nesta terça-feira, informou a justiça belga.

Ao menos 30 detenções foram registradas em território belga, onde a investigação começou em 2020, e "um pequeno número de detenções no exterior", em um total de 109 ações de busca e apreensão na Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda e Croácia.

O alvo das operações é uma rede dedicada ao tráfico de drogas procedente de países sul-americanos, em uma investigação que conseguiu invadir uma rede telefônica criptografada utilizada por grupos do crime organizado.

Este caso em particular envolve narcotraficantes do leste da Europa baseados na região de Bruxelas, assim como integrantes da "máfia de Limburg", uma referência à província de Limburg, que faz fronteira com a Holanda e é conhecida pela produção de drogas.

