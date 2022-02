Neymar relacionado pelo PSG para jogo de ida contra o Real Madrid

O atacante Neymar, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, voltou a ser relacionado pelo PSG para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, que será disputado nesta terça-feira.

A presença do brasileiro no jogo do Parque dos Príncipes era esperada, pois seu nome não figurava no comunicado médico divulgado pelo PSG na segunda-feira.

O craque brasileiro volta a ser relacionado para uma partida do clube parisiense depois de mais de dois meses. Neymar sofreu a lesão em 28 de novembro de 2021 durante a partida contra o Saint-Etienne (3-1), pelo campeonato francês.

Sem ritmo de jogo, o camisa 10 deve começar a partida no banco de reservas. O PSG deve começar o jogo com o trio de ataque Lionel Messi, Kylian Mbappé e Ángel Di María.

O técnico Mauricio Pochettino tem todos os jogadores do elenco à disposição, com exceção do zagueiro espanhol Sergio Ramos.

