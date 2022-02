Naufrágio de pesqueiro espanhol no Canadá deixa ao menos dez mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco de pesca espanhol na noite de segunda-feira (14), em frente à costa canadense.

"Recuperamos sete pessoas mortas e três sobreviventes", havia dito mais cedo nesta terça (15) à AFP Brian Owens, do Centro de Coordenação de Resgate canadense.

Ele acrescentou que as buscas continuam apesar do mau tempo na área em frente a Terranova, uma ilha da costa nordeste do Canadá onde o barco galego "Villa de Pitanxo" afundou.

Quando a embarcação naufragou, levava 24 pessoas: 16 espanhóis, cinco peruanos e três ganeses.

"Apareceram sete pessoas mortas, três vivas em uma balsa e as demais estão desaparecidas", confirmou o presidente do governo regional da Galícia, Alberto Núñez Feijóo.

Especialistas enviados à Terranova nesta terça mantinham as esperanças de encontrar mais sobreviventes deste barco no porto de Marín, na Galícia, região atlântica do noroeste da Espanha.

"O fato de termos encontrado três sobreviventes em um bote salva-vidas nos dá esperança de que outros tenham podido colocar seus trajes de sobrevivência, subir nos botes salva-vidas e sair do barco", disse Owens.

Os sete sobreviventes, cujas nacionalidades não foram informadas, foram encontrados em um bote e estavam prestes a ser levados a um hospital, acrescentou.

Os serviços de resgate canadenses dispuseram de um helicóptero, um avião militar, um barco da Guarda Costeira e vários botes para a busca.

"O clima neste momento está complicando nossas buscas. As ondas têm cerca de quatro metros de altura e a visibilidade diminui aproximadamente um quarto de milha náutica", explicou Owens.

No entanto, as buscas vão "continuar independentemente do clima", garantiu.

O centro nacional de coordenação de salvamento em Madri, que auxilia os barcos espanhóis que navegam em águas internacionais, recebeu o primeiro alerta do "Villa de Pitanxo" às 05H24, hora de Madri, e, após não conseguir fazer contato com o navio, mobilizou dois barcos que estavam perto, segundo um comunicado do Ministério dos Transportes.

Um deles, o "Playa Menduiña Dos" - outro pesqueiro espanhol - foi o que "localizou três pessoas em uma das balsas e vários corpos", informou o ministério, ao conseguir se aproximar por volta das 10H37, horário de Madri (02H37 de Brasília).

As causas do naufrágio ainda são desconhecidas.

O governo espanhol "acompanha com inquietação e preocupação a busca e o resgate da tripulação", afirmou a porta-voz do governo, Isabel Rodríguez, em uma entrevista coletiva após o conselho de ministros.

Ela assegurou ainda que as autoridades espanholas continuam em contato com seus homólogos canadenses para facilitar o dispositivo.

"O governo permanece em contato contínuo com os serviços de resgate", tuitou o presidente do governo, Pedro Sánchez, que enviou todo seu "carinho" às famílias dos tripulantes.

Também no Twitter, a ministra do Trabalho, a galega Yolanda Díaz, disse estar "chocada" com a tragédia.

"Chegam más notícias do outro lado do Atlântico. Informaram-se vítimas fatais e tripulantes desaparecidos", completou.

O prefeito de Pontevedra, Miguel Anxo Lores, também compartilhou sua preocupação nesta mesma rede social e disse estar "esperando mais notícias em breve" sobre o que aconteceu no navio.

"Os primeiros relatos dizem que havia tripulantes de localidades vizinhas", informou.

"Villa de Pintanxo", uma embarcação de cinquenta metros de comprimento de bandeira espanhola, pertencia ao grupo pesqueiro Nores.

Fundada em 1950, esta empresa conta com oito navios frigoríficos e 300 funcionários e está presente em 60 países ao redor do mundo, segundo seu site.

O grupo não respondeu as tentativas de contato da AFP.

