Mongólia reabre fronteiras para visitantes vacinados

A Mongólia reabriu as fronteiras para os viajantes internacionais com esquema de vacinação completo, acabando com um confinamento que deixou o país isolado durante dois anos.

O governo aprovou uma resolução que reduziu o "estado de alerta" pandêmico de laranja para amarelo, o que suspende as restrições sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais, informou a agência estatal Montsame.

Com a medida, o país de três milhões de habitantes "abre plenamente suas fronteiras às viagens internacionais", afirmou o primeiro-ministro Luvsannamsrai Oyun-Erdene.

A Mongólia aplicou algumas das medidas mais rígidas do planeta contra a covid-19, com o fechamento das fronteiras e confinamentos rígidos.

As medidas afetaram a economia e provocaram o fechamento de negócios, queda das exportações. Centenas de milhares de pessoas ficaram em situação precária de emprego.

O país registrou 885.000 casos de covid-19 e mais de 2.000 mortes durante a pandemia.

