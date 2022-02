Ministro da Defesa russo visita a Síria

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, visitou a Síria para conversar com o presidente sírio, Bashar al-Assad, e para inspecionar uma base aérea russa no país devastado pela guerra, disseram os militares russos em comunicado nesta terça-feira.

Shoigu e Assad apertaram as mãos e sorriram no início de sua reunião em Damasco, de acordo com imagens divulgadas pelos militares russos.

O ministro "informou o presidente sírio das manobras realizadas no Mediterrâneo oriental pela frota russa", segundo o comunicado.

Eles também falaram da cooperação militar e técnica entre os dois países aliados na luta contra o "terrorismo internacional", bem como "a ajuda humanitária russa à população síria, que sofre com as sanções restritivas dos Estados Unidos e de outros países ocidentais", disse a mesma fonte.

Shoigu também inspecionou a base aérea russa de Hmeimim, no oeste da Síria, acrescentou o comunicado.

A Rússia vem intervindo militarmente na Síria desde 2015 em apoio às forças de Bashar Al-Assad e contra os jihadistas.

