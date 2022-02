Dzeko e Salah, ex-companheiros na Roma e agora líderes de Inter e Liverpool

Durante a temporada 2016-2017, Edin Dzeko e Mohamed Salah aterrorizaram seus rivais na Serie A. Nesta quarta-feira eles voltam a se enfrentar mas como adversários nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o bósnio como líder da Inter de Milão e o egípcio como um dos astros do Liverpool.

Sob o comando de Luciano Spalletti, os dois atacantes marcaram um total de 58 gols naquela temporada, com a Roma terminando em segundo lugar na Serie A, atrás da Juventus.

Mas os sucessos daquela temporada também significaram o fim da dupla, já que o Liverpool pagou 50 milhões de euros para contratar o veloz atacante egípcio, que desde então se tornou um dos melhores do mundo.

"Devo dizer que, de certa forma, ajudei 'Momo' a ser o que é agora", brincou Dzeko em entrevista ao Daily Mail na semana passada.

"Tivemos grandes momentos em Roma... Estou muito feliz por ele, é um grande cara que merece tudo o que conquistou", acrescentou o bósnio, que parece ter renascido na Inter, onde chegou no verão passado para ocupar o lugar do belga Romelu Lukaku, que partiu rumo ao Chelsea.

Apesar de ficar aquém dos números de Lukaku, Dzeko marcou 14 gols nesta temporada contando todas as competições e é a principal ameaça da Inter para tentar eliminar o Liverpool.

O gol que marcou garantiu o empate da Inter no último fim de semana fora de casa diante do Napoli, embora a equipe de Simone Inzaghi tenha perdido a liderança para o Milan.

Dois gols do bósnio contra o Shakhtar Donetsk também serviram para classificar a Inter para estas oitavas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2018-2019.

Com seus gols, Dzeko apagou o ceticismo com que os tifosi da Inter o receberam, mas parece haver pouco poder de fogo contra o Liverpool, embora o argentino Lautaro Martínez e o chileno Alexis Sánchez também possam contribuir. Um dos dois acompanhará o bósnio no ataque.

Mas levando em consideração o jogo, a experiência nos últimos anos e a qualidade dos jogadores, o time de Jürgen Klopp chega como franco favorito, embora o treinador alemão não tenha essa certeza.

"A Inter é provavelmente a melhor equipe da Itália nesta temporada. Muito bem organizada, muito bem treinada, com criatividade e boa individualidade. Temos que jogar bem para ter chances".

Sem ter feito a temporada espetacular do ano passado, os 'Reds' têm melhor goleiro (Alisson), melhor defesa (liderada pelo recuperado Virgil van Dijk e nas alas com Alexandre-Arnold e Robertson), mais qualidade no meio-campo (com Fabinho e Thiago) e, sobretudo, mais força no ataque.

Klopp certamente começará a partida com seu trio titular Sané-Salah-Firmino, mas Diogo Jota, Luis Díaz e Origi, entre outros, ficarão no banco.

E o treinador falou sobre o atacante colombiano, que chegou em janeiro vindo do Porto: "O Luís é um rapaz muito bom e um jogador de primeira linha. É igual a qualquer jogador novo, ele precisa de um pouco mais de tempo para se adaptar mas é um jogador incrível. Dá para notar sua alegria e seu amor pelo futebol. Ele nunca deixa de sorrir nos treinos. Eu nunca tive um jogador como ele, é uma loucura!".

Um bom resultado no Estádio Olímpico, com o apoio de sua torcida, daria à Roma mais chances de se classificar antes do jogo de volta em Anfield, no dia 8 de março.

"Acho que o Liverpool é o favorito, mas os jogos precisam ser disputados. Temos que impor nosso estilo. Quero que meus jogadores joguem com a mente livre, isso pode fazer a diferença neste jogo. Os meninos estão determinados a vencer", declarou Inzaghi, na véspera da partida.

- Possíveis escalações:

Inter de Milão: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Arturo Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoglu, Perisic - Dzeko, Lautaro Martínez (ou Alexis Sánchez). Técnico: Simone Inzaghi

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara - Salah, Firmino, Mané. Técnico: Jürgen Klopp (ALE)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

