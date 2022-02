Deslocamento por violência na Colômbia aumentou 181% em 2021, diz ONU

O deslocamento interno motivado pela violência na Colômbia disparou 181% no ano passado em relação a 2020, deixando quase 74.000 vítimas, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Em um relatório divulgado nesta terça-feira (15), o organismo destacou que estas pessoas foram forçadas a fugir de seus "territórios de origem" pela pressão de organizações ilegais.

"As ações dos grupos armados não estatais (GANE) contra a população civil são as causas principais do deslocamento forçado na Colômbia", evidenciou o escritório da ONU.

Sessenta e quatro por cento dos deslocados fugiram após receberem ameaças "diretas por meio de telefonemas, panfletos" e mensagens.

Também por "enfrentamentos e intimidações" entre grupos rivais, que segundo as autoridades colombianas, se alimentam do narcotráfico e tentam exercer o domínio sobre as populações que antes controlavam as Farc, a extinta guerrilha que assinou um acordo de paz em 2016.

Em setembro, antes de consolidar o registro anual, a OCHA já tinha alertado que 2021 seria o ano com mais deslocamentos desde 2012.

Os "ataques diretos contra a população civil" também aumentaram 37% em relação a 2020.

A Colômbia enfrenta a investida de grupos guerrilheiros que se afastaram do processo de paz, bem como quadrilhas de narcotraficantes e de origem paramilitar.

Em vários pontos do país, disputam entre eles a receita da exportação de drogas e do garimpo ilegal.

Só no Pacífico colombiano há uma "crise de proteção associada à presença de mais de cinco atores armados que disputam o controle territorial e social", acrescenta o informe.

Chocó, Valle del Cauca e Nariño, departamentos desta região que servem como corredor para o narcotráfico, concentram 75% dos casos.

As comunidades negras (42%) e indígenas (15%) são as principais vítimas. Do total de deslocados, 18% são crianças.

A OCHA calcula que apenas 11.700 dos deslocados (16%) em 2021 voltaram a seus lares.

Ao longo de seis décadas de conflito interno na Colômbia, pouco mais de oito milhões de pessoas foram deslocadas, o que representa 16% da população atual do país (50 milhões), segundo o registro estatal de vítimas.

