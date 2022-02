CR7 marca, Manchester United vence Brighton (2-0) e volta ao G4 da Premier League

O Manchester United derrotou o Brighton (9º) por 2 a 0 e somou três pontos que o colocaram na quarta posição do campeonato inglês, que o classificaria para a próxima Liga dos Campeões, nesta terça-feira em jogo adiado da 18ª rodada da Premier League.

Foi só no início do segundo tempo, aos 51 minutos, que o astro português Cristiano Ronaldo encontrou o gol com um chute de pé direito de fora da área e já nos acréscimos seu compatriota Bruno Fernandes garantiu a vitória (90+7).

Com este triunfo, o United soma 43 pontos e supera o West Ham, agora quinto colocado com 41.

A equipe que atualmente é comandada pelo alemão Ralf Rangnick se aproximou até do pódio, já que o Chelsea tem apenas quatro pontos de vantagem.

-- Resultado da partida adiada da 18ª rodada do campeonato inglês e classificação:

Manchester United 2 Cristiano Ronaldo (51), Fernandes (90+7)

Brighton 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 63 25 20 3 2 61 14 47

2. Liverpool 54 24 16 6 2 61 19 42

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. Manchester United 43 25 12 7 6 40 32 8

5. West Ham 41 25 12 5 8 44 33 11

6. Arsenal 39 22 12 3 7 34 25 9

7. Wolverhampton 37 23 11 4 8 21 17 4

8. Tottenham 36 22 11 3 8 28 29 -1

9. Brighton 33 24 7 12 5 25 25 0

10. Southampton 29 24 6 11 7 30 37 -7

11. Leicester 27 22 7 6 9 36 41 -5

12. Aston Villa 27 23 8 3 12 31 36 -5

13. Crystal Palace 26 24 5 11 8 32 35 -3

14. Brentford 24 25 6 6 13 26 40 -14

15. Leeds 23 23 5 8 10 27 46 -19

16. Everton 22 22 6 4 12 28 38 -10

17. Newcastle 21 23 4 9 10 25 44 -19

18. Norwich City 17 24 4 5 15 14 50 -36

19. Watford 15 23 4 3 16 23 43 -20

20. Burnley 14 21 1 11 9 17 29 -12

