Coria surpreende e elimina Garín, atual campeão do Rio Open

O argentino Federico Coria (63º do ranking mundial) surpreendeu nesta terça-feira ao eliminar o chileno Cristian Garín (19º), atual campeão, na primeira rodada do Rio ATP Open, principal competição de tênis da América do Sul.

Coria, de 29 anos, se vingou com um confortável 6-2 e 6-0 do último torneio, disputado em 2020, no qual Garín, de 25 anos, o despachou nas quartas de final a caminho do seu quinto título ATP.

"Estou muito feliz, em 2020 Cristian me venceu. Hoje tenho seu treinador, me ajudou muito com a estratégia e a qualidade de jogo", afirmou o argentino após o jogo disputado em quadra de saibro na quadra Guga Kuerten do Jockey Club do Rio de Janeiro.

Antes da partida desta terça-feira, Coria e Garín haviam se enfrentado três vezes, com duas vitórias para o chileno.

Os favoritos, o italiano Matteo Berrettini (6º), o norueguês Casper Ruud (8º) e o argentino Diego Schwartzman (14º), começarão a participar do torneio na segunda fase.

--- Resultados desta terça-feira do Rio Open:

- Primeira fase:

Federico Delbonis (ARG) x Daniel Galán (COL) 3-6, 6-3, 6-2

Fernando Verdasco (ESP) x Dusan Lajovic (SRB) 7-6 (7/4), 6-3

Federico Coria (ARG) x Cristian Garín (CHI/N.5) 6-2, 6-0

