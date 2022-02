Copa do Mundo bienal é rejeitada por 75% dos jogadores consultados em pesquisa

Os jogadores profissionais de futebol se opõem amplamente ao projeto promovido pela Fifa de organizar a Copa do Mundo a cada dois anos: 75% deles se disseram a favor da manutenção do atual formato de quatro anos de intervalo, segundo pesquisa realizada pela Fifpro, o sindicato mundial de jogadores, publicada nesta terça-feira.

A Fifpro entrevistou mais de mil jogadores profissionais de futebol masculino do mundo todo sobre seu desejo de mudar o calendário internacional, que a Fifa pretende reformar.

De acordo com o estudo do sindicato, 77% dos jogadores europeus e asiáticos preferem uma Copa do Mundo a cada quatro anos, em comparação com 63% dos jogadores do continente americano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O questionamento é mais importante entre os jogadores africanos: apenas 49% querem manter o formato atual, os demais se dividem entre as propostas de uma Copa do Mundo a cada dois e três anos.

"Há uma demanda nos mercados pequenos e médios para desenvolver e fortalecer as competições internacionais", disse a Fifpro, que quer "fomentar o investimento em competições regionais".

Questionados sobre sua competição favorita, 81% dos jogadores de todo o mundo optaram por seus campeonatos nacionais ou pela Copa do Mundo "no atual ciclo quadrienal".

"Apenas 21% dos jogadores acreditam que sua voz é respeitada e que seu bem-estar é suficientemente considerado pela governança do futebol internacional", disse o secretário-geral do sindicato, Jonas Baer-Hoffmann, segundo o comunicado.

Defendida pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, a hipótese de uma competição bienal, e não mais quadrienal, é combatida por uma frente que vai das federações europeias e sul-americanas aos grandes clubes. No entanto, conta com o apoio da Confederação Africana de Futebol (CAF).

ama/jed/chc/rsc/iga/aam

Tags