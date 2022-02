Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que o seu programa Automatizado com a Velodyne (AwV) agora tem 100 empresas parceiras trabalhando para comercializar a próxima geração de soluções autônomas usando os sensores e o software lidar da Velodyne. O marco demonstra o compromisso contínuo da Velodyne em impulsionar o marketplace global e soluções baseadas no lidar inovadoras que fazem avançar a autonomia, a segurança e a sustentabilidade em uma gama diversa de indústrias.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005306/pt/

Velodyne Lidar's Automated with Velodyne program has achieved the 100 partner mark. This milestone confirms the world's leading innovators see the significant value that Velodyne's technology and marketing prowess brings to their business. (Photo Credit: Velodyne Lidar)

À medida que o ecossistema lidar continua a crescer - aprofundando a implantação da tecnologia nas áreas industrial, robótica, infraestrutura, automotiva e mais - a colaboração é um excelente exemplo de como o ecossistema AwV está impulsionando a indústria.

"Automatizado com a Velodyne é o futuro da integração lidar e o ecossistema é essencial para implementar as soluções do dia a dia", disse Sally Frykman, diretora de marketing da Velodyne Lidar. "Alcançar a marca de 100 parceiros confirma que os inovadores líderes mundiais veem o imenso valor que a tecnologia e o talento de marketing da Velodyne traz aos seus negócios. Estamos entusiasmados em trabalhar com esse grupo de elite de empresas que determinam o ritmo, tanto para aumentar a sua visibilidade, bem como para ajudá-las a aproveitar o enorme potencial de crescimento para as soluções baseadas no lidar."

Os parceiros AwV da Velodyne, como a NVIDIA e a Siemens, estão permitindo que a lidar desempenhe um papel crítico em impulsionar a segurança e a eficiência em uma ampla gama de ambientes dos clientes.

As soluções projetadas com as tecnologias Velodyne e NVIDIA oferecem computação de ponta essencial para robótica, cidades inteligentes e operação AV. Além disso, a Velodyne se juntou ao programa NVIDIA Metropolis, que visa trazer ao mercado uma nova geração de soluções de visão AV para tornar os nossos espaços públicos e operações nos locais de trabalho mais seguros e mais eficientes.

"A Velodyne é um parceiro valioso da NVIDIA Metropolis e seus sistemas lidar, juntamente com a computação acelerada por NVIDIA GPU na ponta, oferecem percepção em tempo real e IA necessárias enquanto automatizamos cada vez mais os espaços e processos mais importantes do mundo", disse Adam Scraba, diretor de Marketing de Produto da NVIDIA. "Cidades como Austin, Texas, já estão implementando nossos esforços combinados para melhor avaliar as condições do tráfego em tempo real e identificar medidas de segurança proativas para ajudar a salvar vidas."

A Siemens oferece soluções de software para desenvolver, testar e validar sistemas industriais, AV e ADAS que usam os sensores lidar da Velodyne. A tecnologia da Siemens cria um ambiente simulado que ajuda as empresas a monitorar suas aplicações autônomas em um mundo virtual antes de mover-se para os campos de teste físicos.

"Estamos usando a tecnologia lidar da Velodyne para construir modelos de sensor baseados na física para o nosso software de simulação para testar e otimizar soluções autônomas", disse Martijn Schut, gerente de produto, Siemens Digital Industries Software. "Os nossos sistemas fornecem às empresas ferramentas de simulação e de gêmeos digitais que aceleram a integração dos sensores da Velodyne às soluções que melhoram a autonomia e a segurança. A combinação do lidar e simulação cria um gateway ideal para as empresas se transformarem em empresas digitais."

Mais sobre a AwV

Por meio do Awv, a Velodyne permite o desenvolvimento de parceiros ao apoiar a inovação, promover aplicações e criar relacionamentos de negócios e clientes duradouros. A Velodyne possui canais de distribuição e de vendas globais robustos e instrui sua rede sobre as soluções dos parceiros. Os integradores possuem acesso inestimável à posição líder de mercado da Velodyne e à equipe dedicada, comprometida em ajudar seus negócios a crescer. Além disso, a Velodyne conecta os integradores às novas oportunidades de negócio enquanto também se concentra em como cada solução pode melhorar a vida das pessoas e aumentar a segurança nas comunidades.

Os parceiros AwV compreendem uma ampla variedade de aplicações, refletindo a profundidade e a amplitude do sensor lidar e do portfólio de software da Velodyne em três mercados-chave: infraestrutura inteligente, industrial e robótica e automotivo, que compreende AV e ADAS. O programa também inclui as universidades que realizam pesquisas e iniciativas de teste das soluções lidar.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Uma lista das marcas comerciais registradas pertinentes da Siemens pode ser encontrada aqui.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", segundo a definição atribuída pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos "estimar", "projetar", "esperar", "antecipar", "prever", "planejar", "pretender", "acreditar", "buscar", "pode", "vai", "é capaz", "deve", "futuro", "proposta" e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de COVID-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções "Discussão e Análise pela Administração da Condição Financeira e Resultados das Operações" e "Fatores de Risco" dos arquivos da Velodyne na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo, mas não se limitando a, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são baseadas nas informações disponíveis para a Velodyne na data deste documento, a Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005306/pt/

Contato

Relações com investidores da Velodyne InvestorRelations@velodyne.com

Mídia Codeword Liv Allen velodyne@codewordagency.com

