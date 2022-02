Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções inovadoras de fibra e tecnologia para o setor têxtil e de vestuário, anunciou hoje o lançamento da tecnologia LYCRA® DUAL COMFORT para confecções prontas para vestir (RTW) e tecidos. A inovação mais recente da empresa ajudará a transformar estas categorias de vestuário ao proporcionar benefícios de desempenho funcional com os recursos sustentáveis que os consumidores de hoje apreciam.

The LYCRA Company introduces LYCRA® DUAL COMFORT technology for Ready to Wear (RTW) and Wovens.

A tecnologia LYCRA® DUAL COMFORT é exclusiva na medida em que combina o alongamento (stretch) confortável e o conforto do esfriamento com retenção de longa duração da forma da peça. O segredo para a tecnologia LYCRA®DUAL COMFORT é a nova LYCRA®T400®, uma fibra EcoMade. Criada com um processo próprio, a nova fibra oferece a textura e aparência de um fio têxtil fiado, proporcionando roupas de baixo impacto, confortáveis e versáteis com conforto térmico.

Os consumidores irão apreciar os principais benefícios que a tecnologia LYCRA® DUAL COMFORT pode oferecer à sua experiência de vestir:

-- Conforto durante o dia todo: as roupas se movem com o usuário e mantêm sua forma ao longo do dia

-- Conforto da refrigeração: esta tecnologia ajuda a manter o usuário fresco e seco

-- Sustentabilidade: a LYCRA® T400®, uma fibra EcoMade, contém conteúdo reciclado e renovável para menor impacto em comparação com as fibras virgens

A tecnologia LYCRA® DUAL COMFORT é a solução perfeita para a tendência emergente de "nova utilidade", que combina desempenho robusto com elegância sob medida, e que foi idealizada para atender às necessidades de categorias de vestuário de segmentos cruzados - as tendências worklasure ou outleisure. "Agora que experimentamos o conforto durante o dia todo, esperamos roupas versáteis, produzidas com tecidos sustentáveis que oferecem a liberdade para a adoção de um estilo de vida casual e confortável", disse Ebru Ozaydin, diretor de marketing estratégico na The LYCRA Company. "Tecidos que oferecem soluções versáteis podem levar o consumidor do trabalho híbrido à execução de tarefas diárias ou apenas em um passeio pelo parque. O termo "nova utilidade" se tornou a palavra de ordem para definir roupas leves que combinam a praticidade cotidiana e elegância urbana usando materiais de baixo impacto."

A tecnologia LYCRA® DUAL COMFORT está disponível apenas em fábricas licenciadas pela The LYCRA Company.

Para obter mais informações sobre esta tecnologia, assista ao recente webinar da The LYCRA Company ou visite o seu site.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções em fibra e tecnologia para as indústrias de vestuário e higiene pessoal. Com sede em Wilmington (EUA), a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, experiência técnica, soluções sustentáveis e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui grandes marcas comerciais e de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da The LYCRA Company remonta a 1958, com a invenção do fio elastano original, a fibra LYCRA®. Atualmente, a The LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas idealizadas para atender às necessidades do consumidor em conforto e desempenho duradouro. Para obter mais informações, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA® e LYCRA® T400® são marcas da The LYCRA Company.

