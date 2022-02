Comunicado do Business Wire :Thales

Com base na parceria de longa data das duas empresas, a Thales e o Google Cloud agora estão trabalhando em parceria para reforçar a segurança de dados para clientes que migram suas cargas de trabalho para a nuvem. A solução da Thales e do Google Cloud permite a criptografia geral de dados, uma oferta unificada que fornece completo controle sobre dados em repouso, em uso e em trânsito com um abrangente controle de chaves centralizado de propriedade e gerenciado pelo cliente. É alavancado o poder combinado da Computação Confidencial do Google Cloud, uma tecnologia inovadora que criptografa os dados em uso enquanto estão sendo processados, e o Gerenciador de Chaves de Nuvem CipherTrust da Thales, para criar e gerenciar suas chaves criptográficas no Google Cloud.

Aumentando a confiança na nuvem

Segundo o Relatório de Ameaças a Dados da Thales de 2021, mais da metade (51%) de todas as organizações pesquisadas estão transferindo suas cargas de trabalho e dados para a nuvem pública, tornando a segurança e o controle de dados ainda mais importantes. A solução integrada da Thales e do Google Cloud garante que os dados em repouso, em trânsito e agora em uso não possam ser acessados pelo provedor de serviços em nuvem, oferecendo confidencialidade dos dados do cliente.

Como resultado da criptografia geral de dados do Google Cloud, as organizações agora têm um modo de usar dados altamente confidenciais na GCP. Isto é obtido apenas concedendo acesso ao uso de dados mediante uma máquina virtual (VM) confidencial com chaves criptográficas hospedadas fora da GCP e o gerenciamento de chaves tratado através de um gerenciador de chaves de nuvem externo, como o CipherTrust.

"Para facilitar o futuro da transferência segura de dados, devemos ser capazes de colocar o controle inteiramente nas mãos do cliente. A criptografia de dados do Google Cloud permite que o usuário final reduza o volume de confiança implícita envolvida no armazenamento e transferência de dados. Ao trazer uma plataforma confiável de terceiros, como a Plataforma de Segurança de Dados CipherTrust da Thales, podemos fornecer a nossos clientes a solução de segurança de dados de que precisam para criptografar e descriptografar perfeitamente suas informações confidenciais e proprietárias", disse Nelly Porter, gerente de projetos de grupos e segurança de nuvem no Google.

Garantindo um forte gerenciamento de chaves

A solução integrada aproveita o Gerenciador de Chaves de Nuvem da Thales para permitir que os usuários criem chaves criptográficas e estabeleçam regras para encapsular e desencapsular cada chave, ao fornecer suporte para vários casos específicos de uso de computação confidencial.

"Desde 2017, trabalhamos em conjunto com o Google Cloud para possibilitar que as empresas confiem na nuvem com mais controle soberano sobre a segurança de seus dados. Recentemente, anunciamos na França o co-desenvolvimento de uma nuvem confiável que também contará com nossas soluções CipherTrust. Nosso suporte à criptografia geral de dados do Google Cloud é outra indicação de nossa visão compartilhada de fornecer às organizações em todo o mundo soluções que permitam a elas controlar e gerenciar com segurança seus dados, não importa onde residam", disse Todd Moore, vice-presidente de produtos criptográficos na Thales.

Aumentando o controle do cliente

A Plataforma de Segurança de Dados CipherTrust da Thales permite que o usuário final mantenha uma forte propriedade de seus dados no local e na nuvem, bem como ao mover fluxos de trabalho e dados confidenciais para a nuvem. A nova solução integrada para GCP representa um novo caso de uso para Hold Your Own Key (HYOK), decorrente da ampla experiência da Thales em criar soluções HYOK para clientes que migram suas cargas de trabalho para a nuvem pública.

Os clientes do Google Cloud que usam as VMs confidenciais com processadores AMD EPYC? podem criptografar dados em uso ao empregar o recurso de segurança avançado, Secure Encrypted Virtualization (SEV), que está disponível em CPUs AMD EPYC?. Com a Computação Confidencial, os clientes podem ter certeza de que seus dados permanecerão privados e criptografados mesmo sendo processados.

"A Computação Confidencial aborda as principais preocupações de segurança que muitas organizações têm hoje ao migrar seus aplicativos confidenciais para a nuvem pública. As VMs confidenciais do Google, equipadas com processadores AMD EPYC e usando seu recurso SEV, permitem proteção transparente de aplicativos, ajudando os clientes a proteger suas informações mais valiosas enquanto estão em uso por aplicativos na nuvem pública", acrescentou Raghu Nambiar, vice-presidente corporativo de ecossistemas e soluções de centros de dados da AMD.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 17 bilhões em 2020.

