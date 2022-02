Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE dá as boas-vindas à Mobifone como sua mais nova operadora membro.

Sessão informativa sobre o setor da O-RAN ALLIANCE, 1.º de março de 2022 no MWC Barcelona

A O-RAN ALLIANCE planeja realizar seu próximo evento do setor em 1.º de março de 2022, das 17h05 às 17h50 CET no MWC Barcelona 2022, realizado pela Deutsche Telekom no Pavilhão 3 Estande 3M31. O evento incluirá:

-- Discurso de Andre Fuetsch, presidente do conselho da O-RAN ALLIANCE e diretor de tecnologia da AT&T

-- Painel de discussão do setor sobre controladores de rádio inteligentes O-RAN SMO, e segurança O-RAN

46 demonstrações da tecnologia O-RAN preparadas para o MWC Barcelona 2022 ou o O-RAN Virtual Exhibition

A O-RAN ALLIANCE tem o prazer de anunciar 46 novas demonstrações de soluções O-RAN, com 22 planejadas para a exposição MWC Barcelona 2022. Muitas destas demonstrações, além de 24 outras adicionais, estarão disponíveis on-line na O-RAN Virtual Exhibition.

As demonstrações de controle RAN inteligente no MWC Barcelona incluem:

-- A Ericsson apresenta sua abordagem para SMO como uma habilitadora de automação e criação de valor no contexto de inovação aberta com rApps. A plataforma de automação inteligente Ericsson fornece suporte a vários fornecedores e várias tecnologias para RAN e capacita provedores de serviço de comunicações (communications service providers, CSPs) a acelerar na jornada de automação e materializar seus benefícios desde o primeiro dia. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2O60 (Ericsson).

-- A Juniper Networks e a Keysight demonstram conjuntamente o caso de uso de garantia Slice SLA baseada em O-RAN utilizando Juniper Non-RT RIC, Near-RT RIC, RAN Slice SLA Assurance rApps e xApps com agentes Keysight RICtest (emuladores O-CU/O-DU). Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2D21 e 2DMR14 (Juniper Networks).

-- A Juniper Networks e a AirHop Communications demonstram o caso de uso de otimização de parâmetro RACH utilizando Juniper Near-RT RIC, otimização AirHop RACH xApp, e emuladores O-CU/O-DU como agentes de testes RIC. A demonstração destaca os benefícios da Near-RT RIC baseada em O-RAN implementada em xApp de terceiros para detectar e resolver automaticamente conflitos de parâmetro RACH. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2D21 e 2DMR14 (Juniper Networks).

-- A Mavenir demonstra uma plataforma Near-RT RIC de circuito fechado alimentada por IA e baseada em O-RAN juntamente com o direcionamento de tráfego que reduz substancialmente a sobrecarga de rede e melhora a economia de capacidade da célula. A demonstração valida uma estrutura de aprendizado em tempo real utilizando APIs de rede nativa em nuvem para comunicação de xApp para xApp e integração de aplicativos de terceiros. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2H60 (Mavenir).

-- A Parallel Wireless demonstra sua Open RAN, ALL G - 2G, 3G, 4G e 5G, plataforma de software baseada em O-RAN apresentando uma arquitetura RAN aberta, segura e inteligente para fornecer conectividade sem fio, permitindo que as pessoas se conectem quando, onde e como quiserem escolher. Visite a demonstração no Pavilhão 5 Estande 5C61 (Parallel Wireless).

-- A Qualcomm Technologies demonstra o uso da estrutura O-RAN incluindo componentes de rede desagregados e controlador inteligente RAN para criar uma solução 5G de alta confiabilidade para casos de uso de IoT industrial. Visite a demonstração no Pavilhão 3 Estande 3E10 (Qualcomm Technologies).

-- A Rakuten Symphony, Intel e Juniper Networks demonstram o Symware, um esforço colaborativo para ser pioneiro em uma solução Open RAN de classe de operadora para que operadoras de rede móvel modernizem instalações de célula de rádio alavancando a mais recente arquitetura nativa em nuvem, fornecendo ao mesmo tempo suporte para interfaces fronthaul O-RAN para o O-RU. Visite a demonstração no Pavilhão 3 Estande 3E31 (Intel).

As demonstrações Open RAN no MWC Barcelona incluem:

-- A AccelerComm demonstra um produto O-RAN Acceleration Abstraction Layer (AAL) Forward Error Correction (FEC) totalmente compatível para cartões aceleradores Xilinx Telco. Esse produto de classe de operadora permite que soluções de codificação e decodificação de IP 5G NR LDPC de alto desempenho da AccelerComm sejam utilizadas de forma rápida e eficiente como aceleradoras de hardware em servidores padrão do setor em um barramento PCIe usando a interface O-RAN AAL. Visite a demonstração no Pavilhão 7 Estande 7C24 (AccelerComm).

-- A Analog Devices, Intel, VIAVI Solutions e a Rohde & Schwarz demonstram em conjunto a conformidade open fronthaul O-RAN. O design de referência 4T4R O-RU da Analog Devices e Intel é validade pelo testador TM500 O-RU automatizado da VIAVI com gerador de sinal de vetor R&S SMW200A, analisador de espectro R&S FSVA3000 e o software de análise de sinal R&S VSE. Visite a demonstração no Pavilhão 5 Estande 5A80 (Rohde & Schwarz).

-- A Analog Devices demonstra seu teste de conformidade fronthaul de design de referência O-RU com tecnologia Keysight. O O-RU integra o PHY IP de baixa divisão 7.2x pronto para uso da ADI com ao mais recente 8T8R RadioVerse SoC com DFE integrado, conectado ao emulador Open RAN Studio O-DU da Keysight e estrutura de automação de teste PathWave para testes de conformidade fronthaul. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2F25 (Analog Devices).

-- A Arm e parceiras demonstram uma solução O-RAN 5G Network-in-a-box baseada em CPU Arm Neoverse N1, ideal para pequenas células distribuídas e implementações de redes privadas. A solução E2E engloba plataformas O-CU, O-DU, Core e Edge, todas rodando em um servidor Gigabyte utilizando software Capgemini e Phluido e O-RU Benetel. Visite a demonstração no Pavilhão 5 Estande 5A19 (Arm).

-- A Casa Systems, Rohde & Schwarz e VIAVI Solutions demonstram em conjunto a conformidade open fronthaul O-RAN. O O-RU Apex 5G Evo da Casa Systems é validada por uma configuração com testador TM500 O-RU da VIAVI como emulador DU, SW gerenciador de teste O-RU interagindo com gerador de sinal de vetor R&S SMW200A, analisador de espectro R&S FSW50 e SW explorador de sinal de vetor R&S VSE. Visite a demonstração no Pavilhão 5 Estande 5A80 (Rohde & Schwarz).

-- A Fujitsu, NTT DOCOMO, Wind River e NVIDIA fizeram uma parceira para o ecossistema 5G Open RAN (OREC) para construir um ambiente de teste vRAN com recurso de acesso remoto. A demonstração exibe Open vRAN usando interface open fronthaul O-RAN entre O-RU e O-DU. O ecossistema Open vRAN 5G da Fujitsu é uma rede muito flexível e altamente dimensionável abrangendo a implementação, operação e manutenção. A NTT DOCOMO, Fujitsu e parceiras lançarão a rede Open vRAN com capacidade de conectividade de vários fornecedores. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2G60 (Fujitsu).

-- A NEC demonstra a nova solução MIMO massiva incluindo unidade de rádio, baseada em open fronthaul O-RAN. A NEC exibe suas avançadas tecnologias e experiências de implementação comercial no mercado doméstico. Além disso, o Centro de Excelência (CoE) Open RAN Global da NEC liderará a integração e validação do ecossistema de vários fornecedores. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2F10 (NEC).

-- A NEC, Dell, NTT DOCOMO, Red Hat e Xilinx formaram parceria para o ecossistema 5G Open RAN (OREC) para construir um ambiente de teste vRAN com recurso de acesso remoto, e demonstra a vRAN da NEC. O software é consistente com a arquitetura de referência O-RAN. Ele é implementado na mais recente infraestrutura de virtualização, e em um servidor comercialmente disponível utilizando os mais recentes microprocessadores e aceleração de hardware. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2F10 (NEC).

-- A STL demonstra 5G Small Cell Split 7.2 O-RU (GARUDA) que interage com ASOCS vRAN para rede privada (CYRUS®), com base em perfis O-RAN IoT. A configuração incluiu STL O-RU e ASOCS O-DU, CU e Core VM. O escopo incluiu demonstração da conectividade M-Plane e S-plane de acordo com as especificações da O-RAN ALLIANCE. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2E18 (STL).

-- A VIAVISolutions e AMD demonstram o teste de O-DU com o VIAVI TMLite que emula tanto UE quanto O-RU com processadores AMD em um único servidor comercialmente disponível. Esta demonstração é para mostrar que tanto a emulação UE quanto o teste O-DU podem ser alcançados de modo econômico em um servidor. Visite a demonstração no Pavilhão 2 Estande 2M61 (AMD).

Outras 24 demonstrações serão realizadas na O-RAN Virtual Exhibition: Auray, Baicells, Capgemini, Comba Telecom, Dell Technologies, Deutsche Telekom, Ericsson, Groundhog, iConNext, Intel, IP Infusion, IPLOOK, IS-Wireless, ITRI, Keysight, LIONS Technology, Mavenir, Nokia, NTT DOCOMO, Orange, Pegatron, Radisys, Telefonica, TIM, University of Utah, VIAVI Solutions, Vodafone, Wind RivereWNC.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial com mais de 300 operadoras de rede móvel, fornecedores e instituições de pesquisa e acadêmicas que operam no setor de redes de acesso por rádio (Radio Access Networks, RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é reformular o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. Os novos padrões de O-RAN permitirão um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis baseadas em O-RAN melhorarão, ao mesmo tempo, a eficiência das implementações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para atingir esse objetivo, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.

Contato

Relações Públicas da O-RAN ALLIANCE Zbynek Dalecky pr@o-ran.org O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemanha

