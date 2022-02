Comunicado do Business Wire :MercuryGate International, Inc.

A MercuryGate® International, Inc. (MercuryGate), a maior provedora dedicada do sistema de gerenciamento de transporte (transportation management system, TMS), anunciou hoje a adição de importantes recursos de entrega e inteligência à sua plataforma para ajudar clientes a superarem os desafios da cadeia de suprimentos através de um recurso exclusivo chamado Smart Transportation.

"Ao aproveitar os recursos Smart Transportation, como análises incorporadas, inteligência artificial e aprendizado de máquina, os clientes da MercuryGate podem cumprir requisitos locais, nacionais e da cadeia de suprimentos para fornecer dados, percepções e visibilidade em tempo real", disse Joe Juliano, presidente e diretor executivo da MercuryGate. "Transportar mercadorias na cadeia de suprimentos nunca foi tão complicado. Acreditamos que a melhor maneira para gerar valor para nossos clientes é tornar os envios inteligentes, simples, sustentáveis e transformadores para eles".

Os recursos Smart Transportation da MercuryGate permitem que expedidores, 3PLs, agentes de carga, transitários e transportadoras tratem não apenas dos desafios enfrentados hoje, mas de questões críticas mais à frente.

Trabalho de maneira mais inteligente com visibilidade da torre de controle e chegada preditiva

No lançamento do mais recente roteiro de produtos da MercuryGate, a empresa aprimorou suas soluções de torre de controle com uma nova interface gráfica de usuário e a funcionalidade para iniciar ações de remediação para cargas em trânsito diretamente da visualização da torre de controle do TMS. Agora os usuários têm visibilidade em tempo real da localização da remessa, permitindo que eles tomem ações preventivas diretamente do TMS quando as remessas estão previstas para chegar com antecedência ou atraso. Essa nova interface leva os recursos de torre de controle a um novo nível aproveitando visualizações baseadas em filtros para suportar casos de uso para expedidores, seus clientes, transportadoras, fornecedores e usuários financeiros fornecendo uma fonte única de informações para todos os dados da remessa.

"Esta interface de torre de controle com várias visualizações é um poderoso centro de controle que ajuda diferentes usuários a trabalhar de maneira mais eficiente", disse Beth Hendriks, diretora de tecnologia da MercuryGate. "Os expedidores podem aproveitar a torre de controle para visualizar desde estoques em trânsito até o nível de SKU para melhor posicionamento de estoques. As transportadoras podem usar a torre de controle para aceitar propostas, visualizar coleta agendada e fornecer atualizações de status. Os clientes podem visualizar pedidos em trânsito e tempos estimados de chegada (estimated time of arrival, ETAs) preditivos. O financeiro pode validar cargas entregues e não faturadas e criar faturas para essas cargas conforme necessário. Há algo para todos nesse lançamento e estamos empolgados para oferecer essas novas ferramentas para ajudar nossos clientes a trabalhar de maneira mais inteligente".

Inteligência na entrega final e a cada entrega

Com a aquisição da Cheetah Software Systems, a MercuryGate expandiu seus recursos de encaminhamento autônomo e entrega preditiva. Estes novos recursos permitem encaminhamento dinâmico ao vivo e em tempo real e o ajuste de horários de chegada previstos com base nas mudanças de condições como clima, tráfego, cancelamentos de pedidos, entrada de novos pedidos e exceções de motorista. Essa tecnologia é implementável em cada estágio do ciclo de vida da remessa, desde a primeira à última entrega, para remessas fracionadas (less-than-truckload, LTL), encomendas e remessas de entrega. Tais ajustes dinâmicos de rota e horários de entrega preditivos contribuem para custos gerais mais baixos, milhagem reduzida e menor pegada de carbono, melhor comunicação com as partes interessadas baseada nas condições de entrega em tempo real e melhor percepção da marca do cliente.

Reivindicações e devoluções intuitivas de frete

À medida que o comércio eletrônico acelerou, também aumentou a ocorrência de mercadorias devolvidas. Além disso, muitas empresas estão relatando perdas crescentes causadas desde frete perdido ou danificado ao carregamento ou manuseio indevido de carga e falta de recursos de rastreamento de remessa. O recurso MercuryGate Claims Management fornece uma maneira mais rápida e inteligente para gerenciar devoluções e outras reivindicações de clientes e fornecedores. Com mais de 400 códigos de motivo, o software MercuryGate Claims Management aborda uma grande variedade de circunstâncias e cenários e automatiza processos para acelerar o gerenciamento e pagamento de reivindicações de frete e redirecionamento para produtos devolvidos.

As soluções MercuryGate Final Mile e Claims Management - recursos Smart Transportation - agora estão disponíveis diretamente no MercuryGate TMS ou como opções independentes.

"A Smart Transportation cobre cada fase do ciclo de vida da remessa - do planejamento e entrega até a liquidação - e reflete colaborações selecionadas a partir do nosso portal de feedback do cliente, além de elementos-chave do nosso roteiro de produtos estratégicos", afirmou Jeffrey Varon, diretor de estratégia da MercuryGate. "Nossa tecnologia é criada para ajudar clientes a trabalharem de maneira mais inteligente e permanecerem resilientes em épocas de interrupções para melhorar a produtividade, gerenciar custos e ter operações de transporte mais eficientes. Nosso foco centrado no cliente guiou o desenvolvimento do nosso roteiro de produtos para 2022 que se expande em nossos recursos existentes de ETA preditivos e de torre de controle".

Sobre a MercuryGate

A suíte Smart Transportation? da MercuryGate fornece poderosas soluções de gerenciamento de transporte que provaram ser uma vantagem competitiva para os expedidores, 3PLs, agentes de carga e transportadoras mais bem sucedidos da atualidade. A abrangente suíte de produtos de software como serviço (Software-as-a-Service, SaaS) suporta nativamente todos os modos e segmentos de transporte, gerando valor para seus usuários através de melhores custos, produtividade e eficiência utilizando inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologias conectadas para adaptar e automatizar funções de gerenciamento de transporte. A Smart Transportation torna a remessa inteligente, simples, sustentável e transformadora para clientes. Saiba mais sobre a MercuryGate em www.mercurygate.com.

Contato

Alanna King PR@mercurygate.com

