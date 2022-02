Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC), provedor de liderança em serviços de tecnologia mundial da Fortune 500, foi nomeado Líder em dois relatórios de analistas do setor de tecnologia, publicado recentemente pelo Everest Group, "Avaliação PEAK Matrix® de Serviços em Nuvem 2022 na América do Norte" e "Avaliação PEAK Matrix® de Serviços em Nuvem 2022 na Europa".

O Everest Group destacou os robustos serviços de ponta a ponta em nuvem da DXC em consultoria, modernização e operações. O relatório também apresentou os pontos fortes da DXC em soluções privada e híbrida em nuvem e seus investimentos em soluções de software em nuvem do setor além de serviços de modernização de aplicativos.

"As empresas cada vez mais vêm adotando a nuvem para criar e digitalizar valor de negócios, em vez de apenas como um meio de obter economia de custos. Soluções sob medida para o setor, ambientes de hospedagem múltipla e híbrida em nuvem e serviços em nuvem alinhados ao valor são preferidos ao enfrentar os desafios de gerenciamento de custos, escassez de recursos, bloqueio de fornecedores e segurança em nuvem", disse Mukesh Ranjan, Diretor de Prática do Everest Group. "Os investimentos da DXC Technology no espectro de ponta a ponta de serviços em nuvem permitem que ela atenda aos clientes com serviços relevantes a seus requisitos de negócios e tecnologia. Os clientes corporativos apreciaram sua capacidade de se envolver proativamente em participações conjuntas e sessões de formulação de projetos a fim de ajudar os clientes a identificar as soluções corretas."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Everest Group avaliou os provedores de serviços de TI na América do Norte e na Europa com base em visão e estratégia, inovação e investimentos, escopo de serviços, alcance de entrega, adoção de mercado, mescla de portfólio e valor entregue. Eles observaram que a DXC é diferenciada por seu modelo operacional inovador de equipes mistas ao trabalhar com equipes de clientes e permitir a integração de conhecimentos técnicos com percepções de negócios. Os relatórios também destacaram como os clientes da DXC apreciam seus esforços de se envolver em inovação e ideias conjuntas para ajudar a identificar soluções em nuvem adequadas a seus ambientes.

"O reconhecimento do Everest Group é um claro reflexo das capacidades da DXC de fornecer a nossos clientes a orientação de fazer os investimentos corretos em tecnologia no momento certo, à medida que o cenário continua evoluindo", disse Vinod Bagal, Vice-Presidente Executivo de Entrega Global da DXC. "Este reconhecimento de Líder por nossos serviços em nuvem é um reconhecimento do compromisso da DXC com inovação e excelência bem como nosso foco em efetuar o Cloud Right? a nossos clientes."

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas mundiais a executar seus sistemas e operações de missão crítica, ao modernizar a TI, otimizar arquiteturas de dados e garantir segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do setor público do mundo confiam na DXC para implantar serviços em toda a Enterprise Technology Stack e impulsionar novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Saiba mais sobre como oferecemos excelência a nossos clientes e colegas em DXC.com.

Declaração Prospectiva

Todas as declarações neste comunicado de imprensa que não se referem direta e exclusivamente a fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Estas declarações representam expectativas e crenças atuais, sendo que nenhuma garantia pode ser dada de que os resultados descritos em tais declarações serão obtidos. Tais declarações estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos em tais declarações, muitos dos quais estão fora de nosso controle. Além disto, muitos destes riscos e incertezas são atualmente ampliados e podem continuar sendo expandidos ou, no futuro, ser aumentados pela pandemia da doença de coronavírus 2019 e o impacto de várias respostas privadas e governamentais que afetam nossos clientes, funcionários, fornecedores e as economias e comunidades onde operam. Para obter uma descrição por escrito destes fatores, consulte a seção intitulada "Fatores de Risco" no Relatório Anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal concluído em 31 de março de 2021 e qualquer informação de atualização nas apresentações subsequentes à SEC, incluindo o Relatório Trimestral da DXC no Formulário 10-Q para o período trimestral concluído em 31 de dezembro de 2021.

Nenhuma garantia pode ser dada sobre se qualquer objetivo ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva pode ou será alcançado, e os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações, que se referem apenas à data em que são feitas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou divulgar quaisquer revisões de qualquer declaração prospectiva ou de relatar quaisquer eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou de refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto quando exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005706/pt/

Contato

Jim Pasinski, Relações com Mídia Corporativa, +1-716-307-5454, james.pasinski@dxc.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags