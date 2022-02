Comunicado do Business Wire :Ahrefs

Ahrefs, uma empresa de software de SEO de alto desempenho, tem o prazer de anunciar grandes atualizações para os seus dados de palavras-chave. Os clientes da plataforma agora têm acesso a um banco de dados 70% maior de consultas de pesquisa internacionais, precisão refinada do volume de pesquisa e uma nova métrica de SEO proprietária chamada de "Potencial de tráfego". Com este incentivo, os profissionais de marketing digital e de SEO se sentem mais confiantes para tomar decisões de marketing de conteúdo com base em dados precisos e oportunos.

A Ahrefs carregou 7,2 bilhões de palavras-chave novas, aumentando o tamanho total do banco de dados de palavras-chave de 10,1 bilhões para 17,3 bilhões de palavras-chave, representando um aumento de 70%. A cobertura melhorou amplamente em centenas de países, com alguns deles obtendo um aumento de 150% a 200% no tamanho do banco de dados.

Contando com um banco de dados americano da Ahrefs de 4,4 bilhões de palavras-chave - 69% maior que o de seus principais concorrentes - os clientes agora têm uma cobertura muito mais ampla e podem encontrar mais ideias de palavras-chave. Eles também verão um volume de pesquisa distinto para cada palavra-chave, possibilitado pelo algoritmo exclusivo da Ahrefs para modelar volumes de pesquisa de palavras-chave que combina dados de várias fontes, incluindo dados clickstream (sequência de cliques). Para corrigir o erro do setor de estimativa do potencial de tráfego de pesquisa com base no volume de pesquisa de uma única palavra-chave, o Potencial de Tráfego mostra quanto tráfego total de pesquisa as páginas mais bem classificadas obtêm de todas as palavras-chave para as quais classificam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diretor de marketing da Ahrefs, Tim Soulo, disse: "Sabemos que 90% do conteúdo não recebe tráfego do Google, enquanto a maioria das empresas dos EUA é altamente orientada para o ROI (retorno sobre investimento). Por isso, queremos que nossos usuários se destaquem da maioria e se sintam confiantes de que seus esforços de marketing de conteúdo podem trazer visitantes dos mecanismos de pesquisa. Ao utilizar o conjunto de ferramentas da Ahrefs, os usuários podem encontrar ideias que são "bem acessíveis" e criar conteúdo que pode trazer muitos clientes".

As atualizações se encaixam perfeitamente no Keywords Explorerda Ahrefs,uma ferramenta que fornece dados sobre o que as pessoas do mundo inteiro procuram. Ao utilizar esta ferramenta, os profissionais de marketing podem descobrir milhares de ideias de palavras-chave, analisar sua dificuldade de classificação e calcular seu potencial de tráfego. Ahrefs atualiza o banco de dados de palavras-chave mensalmente e sempre adiciona milhões de novas palavras-chave. O Keywords Explorer é a ferramenta de pesquisa de palavras-chave mais completa do mercado.

Sobre a Ahrefs

Ahrefs é uma empresa de software de SEO com sede em Singapura que ajuda a otimizar sites da Web em qualquer escala - desde empresas gigantes como a Netflix, Facebook, Uber e Forbes até pequenos negócios que procuram construir sua presença na página principal do Google. De acordo com o jornal The Straits Times, a Ahrefs é uma das empresas de mais rápido crescimento de Singapura em 2022. A publicação TechRadar também nomeou o Ahrefs como um dos cinco melhores serviços de marketing online em 2022, junto com Google Ads, Facebook, Hubspot e Mailchimp.

Para saber mais sobre como o Keyword Explorer pode aumentar a visibilidade online da sua empresa, visite o site da Ahrefs.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005794/pt/

Contato

Daria Samokish Chefe de RP daria.samokish@ahrefs.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags