Comunicado do Business Wire :ACI Worldwide

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), fornecedora líder mundial de software de pagamento digital em tempo real, anunciou hoje a ACI PayAfter?, uma nova solução que permite aos comerciantes de todo o mundo oferecer a seus clientes uma escolha de mais de 70 opções de BNPL através de uma única integração. A interface inovadora do usuário aumenta as taxas de aceitação e atende a uma base mais ampla de clientes tradicionalmente ignorados, impulsionando as vendas dos comerciantes em todo o mundo.

Para os comerciantes, a ACI PayAfter oferece uma aplicação e um único contrato que reduz a complexidade e o custo da integração, bem como uma velocidade mais rápida de colocação no mercado e inteligência acionável do cliente.

ACI PayAfter oferece aos consumidores uma opção BNPL - ACI PayAfter- exibida no checkout, um formulário de pedido e uma única verificação de crédito, tudo isso ao mesmo tempo em que fornece acesso a múltiplas opções de financiamento que melhor atendem às suas necessidades rapidamente e com maior probabilidade de aprovação. Esta opção elimina o inconveniente de preencher vários formulários de pedido de empréstimo que obtêm múltiplas verificações de crédito pelos financiadores da BNPL, que eventualmente leva ao abandono do carrinho.

Estudos mostram que 63% dos consumidores Millennial e Geração Z não possuem cartões de crédito e constituem 40% de todos os consumidores do mundo. Ao mesmo tempo, 42% da geração Z e 69% dos Millenials são mais propensos a comprar itens caso seja oferecida uma opção BNPL. Com a ACI PayAfter, os comerciantes podem apresentar aos seus clientes múltiplas opções de financiamento e taxas de aprovação mais elevadas do que o mercado oferece atualmente.

"Com a ACI PayAfter, os comerciantes podem proporcionar a seus clientes uma experiência mais inclusiva e uma escolha mais ampla de opções BNPL que atendam às suas necessidades, resultando em menos carrinhos abandonados", disse Debbie Guerra, diretora de pagamentos de comerciantes da ACI Worldwide. "O mercado BNPL exclui aproximadamente 40 a 50% dos potenciais consumidores, incluindo as gerações mais jovens que não estão interessadas em possuir cartões de crédito e a população 'sem banco' e 'os que têm acesso a serviços bancários básicos', muitos dos quais são clientes dignos de crédito".

"A interface única da ACI democratiza ainda mais os pagamentos, reduzindo as barreiras ao acesso dos consumidores que não são tradicionalmente servidos pelo sistema financeiro. Com um portfólio de mais de 70 provedores de BNPL, que esperamos expandir para centenas de provedores, avança a experiência do consumidor por meio de um processo de checkout mais simples e melhores taxas de aprovação, resultando em uma maior conversão para comerciantes", continuou Guerra.

A ACI PayAfter fornece aos comerciantes a flexibilidade para selecionar o BNPL e as opções de financiamento que são mais relevantes para seus negócios e seus clientes". Além disso, com a ACI PayAfter, os comerciantes recebem 100% do pagamento no momento da compra, facilitando o gerenciamento de reembolsos quando necessário.

"A ACI faz parcerias com vários agentes do BNPL em todo o mundo. Participar da rede ACI PayAfter significa que os fornecedores de BNPL podem aproveitar as oportunidades de crescimento devido o vasto alcance global da ACI", concluiu Guerra.

ACI PayAfter estará disponível para comerciantes que utilizam o ACI Secure eCommerce e ACI Omni-Commerce.

A ACI Secure eCommerce é uma plataforma holística que combina um poderoso portal de pagamentos, sofisticadas capacidades de prevenção de fraudes em tempo real, soluções de Ponto de Venda (POS) em lojas e ferramentas avançadas de inteligência comercial. ACI Secure eCommerce foi recentemente reconhecida pela Juniper Research, ganhando três prêmios por inovação em pagamentos, incluindo um prêmio Platinum - o maior prêmio na categoria de "Inovação em Pagamentos do ano." Além disso, a solução de gestão de fraude da ACI recebeu recentemente a aprovação completa da patente por sua tecnologia de aprendizagem incremental.

ACI Omni-Commerce é uma plataforma segura de processamento de pagamentos omni-channel com a flexibilidade de suportar as necessidades na loja, on-line e móvel, e a escalabilidade para potencializar as experiências de compra que os clientes procuram agora e no futuro. O suporte para múltiplos tipos de pagamento com cartão, esquemas globais e métodos alternativos de pagamento está associado ao acesso a uma rede global de compradores e provedores de pagamento.

Sobre a ACI Worldwide ACI Worldwide é uma empresa de software global que fornece soluções de pagamento em tempo real essenciais às corporações. Os clientes utilizam nossas soluções comprovadas, escalonáveis e seguras para processar e gerir pagamentos digitais, permitir pagamentos omni-commerce, apresentar e processar pagamentos de contas, e gerir fraudes e riscos. Combinamos a nossa presença global com a presença local para impulsionar a transformação digital de pagamentos e comércio em tempo real.

