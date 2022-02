Biden reitera que Nord Stream 2 não operará se Rússia invadir Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou considerar "claramente" possível uma invasão da Rússia à Ucrânia, apesar de sinalizações recentes do país para soluções diplomáticas. O líder americano voltou a repetir que, caso um ataque se concretize, o gasoduto Nord Stream 2, que conecta a Rússia à Alemanha, não irá operar.

Biden pontuou que uma crise com a Rússia poderia ter consequências para os próprios americanos, com o impacto sobre os preços de energia no país, por exemplo. "Se a Rússia invadir a Ucrânia, haverá consequências aqui", uma vez que "defender a liberdade e democracia" não acontece sem um custo, afirmou o presidente.

Os EUA continuarão conduzindo exercícios militares com seus aliados e parceiros, disse o presidente. E, no pior dos cenários, irão impor "consequências de longo prazo" à Rússia.

