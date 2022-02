Reino Unido enviará 'pequeno número' de militares para a Lituânia

O Reino Unido enviará um "pequeno número" de tropas para a Lituânia, anunciou o ministro da Defesa nesta segunda-feira (14), em meio a tensões devido ao aumento de tropas russas perto da Ucrânia.

"Em espírito de solidariedade, o Reino Unido enviará um pequeno número de militares para apoiar a Lituânia com inteligência, vigilância e reconhecimento. Essa implantação ajudará a reforçar a capacidade da Lituânia de lidar com pressões ao longo de sua fronteira com Belarus", disse o ministério no Twitter.

"O Reino Unido e a Lituânia compartilham preocupações sobre a concentração de militares russos na fronteira com a Ucrânia e a atual crise migratória na fronteira da Lituânia com Belarus", disse o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, em justificativa para o envio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reforços alemães começaram a chegar na Lituânia, um país membro da Otan, na segunda-feira.

Com mais de 100.000 soldados russos concentrados na fronteira ucraniana, crescem os temores de que um grande conflito possa eclodir na Europa.

A Rússia, que já anexou a Crimeia em 2014 e apoia separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, negou consistentemente qualquer intenção agressiva. Em vez disso, diz que está ameaçado pela expansão da Otan na Europa Oriental e exige "garantias de segurança", incluindo que a Ucrânia nunca vai aderir à Organização.

pau/bd/mm/pc/mb/ap/mvv

Tags