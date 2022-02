Presidente da Ucrânia declara um 'dia da unidade' na quarta-feira diante de temor de uma invasão russa

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, decretou nesta segunda-feira um "dia de unidade" na próxima quarta-feira, que segundo a imprensa seria a possível data de um ataque russo.

"Nos disseram que 16 de fevereiro seria o dia do ataque. Vamos transformá-lo em um dia de unidade", disse o chefe de Estado em um discurso à nação, no qual pediu aos ucranianos para hastearem a bandeira nacional neste dia e mostrarem as cores azul e amarela do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ant/tbm/fjb/pc/eg/mvv

Tags