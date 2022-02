Peru: comunidade anuncia retomada do bloqueio em estrada que liga mina Las Bambas

Uma comunidade peruana anunciou, por meio das redes sociais, neste domingo, a retomada dos bloqueios em uma estrada que dá acesso a mina de Las Bambas, uma das principais produtoras de cobre do país, na região do distrito de Coporaque.

"A mineradora MMG Las Bambas não passará por Coporaque até resolver sua responsabilidade socioambiental com as 27 comunidades originárias e a Associação de Moradores do Distrito", publicou a Coporaque Fudic, frente de apoio aos interesses de comunidades locais que exigem maior contribuição da companhia extratora na região.

Las Bambas, que produz 2% da oferta mundial de cobre, afirmou que terá que suspender a produção em 20 de fevereiro se a estrada não está desobstruída até então. Desde a inauguração em 2016, a estrada permaneceu bloqueada por mais de 400 dias por vários grupos diferentes, afetando o transporte de cobre, ainda de acordo com a agência de notícias. (Com agências internacionais).

