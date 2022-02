Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* França-transporte-agressão-polícia: mapa com localização da Gare du Nord, em Paris. Dois policiais mataram a tiros um homem depois que foram ameaçados por este com uma faca. (44 x 51 mm) - Disponível

* Alemanha-acidente-transporte-polícia: mapa da Alemanha com localização da estação de trens de Ebenhausen-Schäftlarn, onde uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois trens regionais. (44x57 mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 14 de fevereiro. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 14 de fevereiro. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 14 de fevereiro. (45 x 86 mm) - Disponível

* Rússia-Ucrânia-conflito-Belarus-diplomacia: mapa da região com a mobilização das tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia e as bases e instalações militares. (135 x 142 mm) - Atualização disponível

ECONOMIA

* Rússia-UE-Ucrânia-petróleo-diplomacia-EUA: gráfico com a origem das importações de petróleo na UE. (89x67 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Brasil-meio-ambiente-turismo-sociedade: imagens de satélite comparando a erosão em Atafona, balneário ao norte do Rio de Janeiro que sofre com o aquecimento global e a redução da vazão do rio Paraíba do Sul. (135 x 106 mm) - Acompanha reportagem de Eugenia Logiuratto - Disponível

ESPORTES

* Fbl-EUR-Liga-Campeões-2020-2021:

1/ Apresentação das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e Liverpool na quarta-feira, 16 de fevereiro, em Milão. (135 x 163 mm) - Reenvio disponível

2/ Apresentação do jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Paris Saint Germain e Real Madrid em 15 de fevereiro no Parc des Princes em Paris. (135 x 163 mm) - Reenvio disponível

3/ Jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões 2021-2022. (90 x 100 mm) - Reenvio disponível

* Futebol-Americano-NFL-Superbowl-EUA: últimos campeões do Super Bowl. (89 x 91 mm) - Disponível

