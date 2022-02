PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO: Rússia vê 'possibilidade' de acordo sobre Ucrânia com países ocidentais

CANADÁ MANIFESTAÇÕES: Reabertura da passagem de fronteira entre Canadá e EUA após protestos contra restrições sanitárias

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia vê 'possibilidade' de acordo sobre Ucrânia com países ocidentais

A Rússia estimou nesta segunda-feira(14) que há uma "possibilidade" de resolver a crise ucraniana graças ao diálogo com os países ocidentais, em um momento em que a diplomacia se intensifica, mas parece não dar frutos nesta crise, a pior desde a Guerra Fria.

FOTOS, VÍDEO

FOTOS, VÍDEO

KIEV:

Alemanha pede à Rússia sinais imediatos de desescalada na crise ucraniana

O chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu nesta segunda-feira (14) à Rússia "sinais imediatos de desescalada" na crise com a Ucrânia, antes de viajar a Kiev e depois a Moscou, em um momento em que a diplomacia parece não apresentar resultados na crise entre o Kremlin e os países ocidentais, que atingiu um nível sem precedentes desde a Guerra Fria.

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Da sopa de beterraba a Chernobyl: 5 questões importantes sobre a Ucrânia

Desde o fim da URSS, a Ucrânia, atualmente cercada por aproximadamente 100.000 soldados russos, viveu revoluções, uma anexação e uma guerra. Mas também é o país da sopa de beterraba com repolho (borsch) e de Chernobyl.

FOTOS

FOTOS

=== CANADÁ MANIFESTAÇÕES ===

WINDSOR:

Canadá libera ponte na fronteira com EUA após bloqueio contra medidas anticovid

A ponte Ambassador, passagem de fronteira crucial entre Canadá e Estados Unidos, foi reaberta ao tráfego após sete dias de bloqueio por manifestantes contrários às medidas anticovid-19 e depois de uma operação policial que terminou com quase 30 detenções.

FOTOS, VÍDEO

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

ATAFONA:

Atafona: o balneário brasileiro que está desaparecendo com o avanço do mar

Urubus vagam pela areia em meio aos escombros das últimas casas destruídas pelo mar. Atafona, um balneário aprazível ao norte do Rio de Janeiro, sofre uma erosão crônica, aprofundada pelo aquecimento global, que a transformou em uma paisagem apocalíptica.

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

LIMA:

Arqueólogos encontram múmias de seis crianças vítimas de sacrifícios no Peru

Arqueólogos peruanos encontraram seis múmias pré-incas de crianças, com entre 1.000 e 1.200 anos de idade, que foram sepultadas em um aparente sacrifício junto com uma importante figura social no antigo complexo urbano de barro de Cajamarquilla, nos arredores de Lima.

FOTOS, VÍDEO

FOTOS, VÍDEO

MANÁGUA:

Cresce preocupação com presos políticos na Nicarágua após morte de ex-presidente

A saúde de dezenas de presos políticos na Nicarágua e suas terríveis condições de detenção preocupam cada vez mais a comunidade internacional, indignada com a recente morte de um deles, o ex-guerrilheiro Hugo Torres.

(Nicarágua política violência repressão, Enfoque, a ser transmitida)

-- EUROPA

ESTOCOLMO:

Suécia recomenda quarta dose de vacina anticovid para idosos

As autoridades de saúde da Suécia recomendaram, nesta segunda-feira (14), a inoculação de uma quarta dose da vacina contra a covid-19 a todas as pessoas com mais de 80 anos, bem como às que residem em lares de idosos, independentemente da idade.

FOTOS

PARIS:

Começa julgamento sobre assassinato de padre em ataque jihadista na França

O julgamento sobre o assassinato do padre Jacques Hamel, em plena missa em 2016 no noroeste da França, começou nesta segunda-feira (14) em Paris com as pessoas próximas aos assassinos jihadistas, mortos pela polícia, no banco dos réus e muitos questionamentos.

(França religião jihadistas justiça homicídio, Prev, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS

BERLIM:

"Um ano, uma noite": o cinema enfrenta os atentados de novembro de 2015 em Paris

"Um ano, uma noite", o filme espanhol que narra o ataque jihadista ao salão de festas Bataclan, em Paris, em novembro de 2015, estreou Nesta segunda-feira na Berlinale, enquanto a França revive o trauma através do julgamento.

(Alemanha França cinema julgamento terrorismo, Enfoque, a ser transmitida)

MADRI:

Extrema-direita espanhola avança e quer estabelecer precedente para futuras eleições

Protagonista de um grande avanço nas eleições regionais de domingo em Castilla e León, o partido de extrema-direita Vox exige entrar no governo local, um fato inédito que pode alterar o tabuleiro político na Espanha, a menos de dois anos das eleições gerais.

FOTOS

PARIS:

Dois policiais matam um homem que os ameaçou com uma faca na França

Dois policiais mataram a tiros um homem que os ameaçou com uma faca em uma movimentada estação de trem de Paris nesta segunda-feira (14), disseram fontes policiais.

(França violência ataque, acompanhamento)

-- ORIENTE MÉDIO

JENIN:

Forças israelenses matam adolescente palestino na Cisjordânia

As forças israelenses mataram um palestino de 17 anos perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, em confrontos à margem de uma operação militar que, segundo o exército, tinha como objetivo demolir a casa de outro palestino acusado por um ataque recente.

FOTOS

DUBAI:

Presidente turco visita Emirados, um antigo rival

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chegou nesta segunda-feira (14) aos Emirados Árabes Unidos para fortalecer a cooperação com este antigo rival.

FOTOS

FOTOS

JERUSALÉM:

Chefe do governo israelense faz visita histórica ao Bahrein

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, inicia nesta segunda-feira(14) uma visita oficial ao Bahrein, a primeira de um chefe de governo israelense a este país árabe do Golfo considerado estratégico para combater a influência do Irã na região.

FOTOS

FOTOS

-- ÁSIA

HONG KONG:

Hong Kong está sobrecarregada com onda de ômicron

Os hospitais de Hong Kong atingiram, nesta segunda-feira (14), uma ocupação de 90%, anunciaram as autoridades locais, após reconhecerem que a onda de contaminações provocadas pela variante ômicron da covid-19 desferiu um "duro golpe" ao sistema de saúde da cidade e à sua estratégia de "covid zero".

FOTOS

FOTOS

SEUL:

Candidato sul-coreano utiliza tecnologia 'deepfake' em busca de votos

Em um escritório em Seul, dezenas de jovens trabalhadores descolados usam a tecnologia "deepfake" para tentar alcançar o quase impossível: fazer um político tradicional de meia-idade parecer um candidato presidencial "moderno".

FOTOS

FOTOS

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Grupo de especialistas da ONU ressalta que luta contra a mudança climática é maior do que nunca

O desafio da luta contra a mudança climática é maior do que nunca, advertiu nesta segunda-feira (14) o coordenador de um grupo de especialistas da ONU, que examinarão durante duas semanas as consequências do aquecimento global para estabelecer os detalhes de um relatório crucial.

FOTOS DE ARQUIVO

FOTOS DE ARQUIVO

LOS ANGELES:

Hip hop toma conta do Super Bowl com Dr. Dre, Snoop Dogg e Eminem

Os astros Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige trouxeram, no domingo, as batidas do hip-hop pela primeira vez ao show do intervalo do Super Bowl, onde Eminem invocou um protesto por justiça racial ao se ajoelhar no palco.

FOTOS

FOTOS

PEQUIM:

Fãs furiosos com censura de episódio LGBTQ de "Friends" na China

O aguardado retorno de "Friends" às plataformas chinesas de streaming acabou em revolta, depois que os fãs perceberam que um enredo LGBTQ foi cortado da série - e suas reclamações também foram censuradas.

(China homossexualidade televisão LGBTQ Friends censura internet, Prev, 400 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Exigências de Kanye West decepcionaram o diretor de seu documentário

Decepcionado, mas não surpreso. Assim se sentiu o diretor do novo documentário sobre Kanye West com a demanda de última hora do rapper para reeditar a produção que levou anos de trabalho.

FOTOS DE ARQUIVO

FOTOS DE ARQUIVO

LOS ANGELES:

Ivan Reitman, diretor de 'Os Caça-Fantasmas', morre aos 75 anos

Ivan Reitman, o aclamado produtor e diretor de comédias como "Os Caça-Fantasmas" e "Clube dos Cafajestes", que influenciaram uma geração de cinéfilos, morreu aos 75 anos.

FOTOS DE ARQUIVO

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

Videogames, filmes e séries: a história de amor se confirma

Os videogames se tornam filmes, assim como heróis das telonas são transformados em jogos. A mistura de gêneros se confirma com a estreia de "Uncharted: Drake's Fortune", sucesso nos consoles Playstation.

(Videogame cinema tv arte cultura sociedade, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Empresário americano anuncia três novas missões espaciais com a SpaceX

Apenas alguns meses depois de passar três dias no espaço, o bilionário americano Jared Isaacman anunciou nesta segunda-feira (14) que planeja três novas missões privadas com a SpaceX, a primeira das quais este ano incluirá uma caminhada espacial.

FOTO DE ARQUIVO

FOTO DE ARQUIVO

NOVA YORK:

Recém-chegados à New York Fashion Week apostam na moda sustentável

Durante a pandemia, Emma Gage perdeu o emprego na indústria da moda. Dois anos depois, ela criou sua marca, Melke, um compromisso com uma moda mais sustentável que desfila pela primeira vez na New York Fashion Week.

(Fashion Week moda meio ambiente sociedade, Enfoque, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

PARIS:

Fifa decide que jogo Brasil x Argentina das eliminatórias da Copa será realizado em nova data

A partida Brasil-Argentina correspondente às eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que foi interrompida após 5 minutos de jogo em 5 de setembro por conta do protocolo sanitário, deve ser disputada novamente em dia e estádio a ser definidos, anunciou a Fifa nesta segunda-feira(14).

(Fifa Copa esporte Brasil Argentina anvisa saúde, Prev, 440 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Los Angeles Rams vence Cincinnati Bengals (23-20) e conquista seu segundo Super Bowl

Com uma dramática virada no final, o Los Angeles Rams venceu o Cincinnati Bengals por 23 a 20 neste domingo em seu novo SoFi Stadium e conquistou o segundo título do Super Bowl em sua história.

FOTOS

FOTOS

