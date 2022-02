'Ocean Viking' resgata 19 migrantes no Mediterrâneo

Dezenove pessoas que tentavam chegar à Europa foram resgatadas nesta segunda-feira (14) pelo navio "Ocean Viking", da ONG SOS Méditerranée, que agora leva 247 migrantes a bordo, informou a organização.

Entre os resgatados em um barco de fibra de vidro em águas internacionais próximas à Líbia estavam duas mulheres e três menores desacompanhados, disse a ONG, que tem sede em Marselha, na França.

No fim de semana, cerca de 228 pessoas já haviam sido resgatadas em quatro operações distintas. Um total de 247 pessoas foram resgatadas desde sábado, incluindo 54 menores de idade, entre os quais 52 estavam desacompanhados.

Um bebê de cinco meses também foi resgatado, segundo a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR), que trabalha ao lado da SOS Mediterrâneo.

A maioria dos migrantes, de 16 nacionalidades diferentes, são do Egito, Bangladesh, Síria, Etiópia, Tunísia e Costa do Marfim, de acordo com a FICR.

O Mediterrâneo central é a rota de migração mais perigosa do mundo, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A agência da ONU estima que mais de 18 mil migrantes morreram ou desapareceram lá desde 2014, incluindo 1.553 no ano passado.

