Mallorca vence Athletic e sai da zona de rebaixamento

O Mallorca (15º) derrotou em casa por 3 a 2 o Athletic Bilbao (8º) e somou três pontos que lhe permitem deixar a zona de rebaixamento, após o encerramento nesta segunda-feira da 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Numa partida emocionante, os anfitriões abriram 2 a 0 de vantagem no placar, gols de Salva Sevilla (22') e Ángel Rodríguez (30'), mas o Athletic foi buscar o empate no segundo tempo com Raúl García (59') e Álex Berenguer (61').

Quando tudo indicava que a partida terminaria empatada, o goleiro do Athletic Unai Simón (89') marcou um gol contra e deu a vitória ao Mallorca.

Com a derrota, o Athletic, semifinalista da Copa do Rei, permanece na 8ª colocação, enquanto o Mallorca ultrapassou na tabela o Granada, que entrou na zona de rebaixamento.

- Resultados da 24ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Sevilla - Elche 2 - 0

- Sábado:

Cádiz - Celta Vigo 0 - 0

Villarreal - Real Madrid 0 - 0

Rayo Vallecano - Osasuna 0 - 3

Atlético de Madrid - Getafe 4 - 3

- Domingo:

Alavés - Valencia 2 - 1

Levante - Betis 2 - 4

Real Sociedad - Granada 2 - 0

Espanyol - Barcelona 2 - 2

- Segunda-feira:

Mallorca - Athletic 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 24 16 6 2 48 20 28

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 43 24 13 4 7 45 29 16

4. Barcelona 39 23 10 9 4 38 27 11

5. Atlético de Madrid 39 23 11 6 6 42 33 9

6. Real Sociedad 38 23 10 8 5 24 21 3

7. Villarreal 36 24 9 9 6 38 23 15

8. Athletic 34 24 8 10 6 25 21 4

9. Osasuna 32 24 8 8 8 25 27 -2

10. Celta 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo 31 23 9 4 10 27 27 0

12. Valencia 30 24 7 9 8 36 38 -2

13. Espanyol 28 24 7 7 10 29 34 -5

14. Elche 26 24 6 8 10 26 33 -7

15. Mallorca 26 23 6 8 9 22 36 -14

16. Getafe 25 24 6 7 11 23 27 -4

17. Granada 24 24 5 9 10 26 36 -10

18. Alavés 20 24 5 5 14 19 39 -20

19. Cádiz 19 24 3 10 11 20 38 -18

20. Levante 11 23 1 8 14 23 50 -27

