Irã pede que Talibã abra 'amplamente' comportas de rio fronteiriço

Teerã instou o Talibã a abrir "amplamente" as comportas do rio Helmand em território afegão, uma questão de permitir que a água flua livremente para o Irã conforme um tratado entre os dois países, assinado em 1973.

"O lado afegão prometeu ao nosso ministro da Energia, Ali Akbar Mehrabian, permitir que a água do rio flua, mas tal promessa não é suficiente. Exigimos que o Afeganistão cumpra a cota de água prevista no tratado bilateral de 1973", apontou o funcionário encarregado dos rios de fronteira no ministério, Jabar Vatan Fada, às câmeras de televisão estatal iraniana.

A região da fronteira sudeste do Irã sofre há muito tempo com secas frequentes. O rio Helmand nasce na montanha Baba Yaghma (centro do Afeganistão), atravessa a fronteira e irriga cerca de 140.000 hectares dedicados à agricultura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"De acordo com os termos do referido tratado, a água deve fluir continuamente, mas as restrições aplicadas pela outra parte (afegã) reduziram significativamente seu fluxo (para o Irã). Mantemos nossas exigências", acrescentou o funcionário iraniano. O Ministério das Relações Exteriores do Irã lembrou em 2021 que sua cota era de 26 m3/seg.

No final de janeiro, aldeões iranianos atacaram caminhões dirigidos por afegãos no sudeste do país, reivindicando sua parte no fluxo do rio Helmand, segundo a agência de notícias oficial IRNA.

No ano passado, o ex-presidente afegão, Ashraf Ghani, deposto pelo Talibã, anunciou que seu país não forneceria mais água "suplementar" ao Irã de graça, mas a venderia em troca de petróleo.

Baseando-se no tratado, o Irã rejeitou essa proposta, enquanto a questão da água continua sendo fonte de tensão entre os dois países.

O Helmand alimentava o Lago Hamun, que agora está ressecado devido às circunstâncias climáticas e restrições impostas pelo Afeganistão.

ap/sk/hj/age/mb/ao

Tags