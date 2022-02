Governante de Hong Kong diz que cidade está sobrecarregada com onda de ômicron

Embora a taxa de contágio permaneça reduzida na comparação com grandes cidades do mundo, a política de Hong Kong de enviar inclusive casos assintomáticos para os hospitais e centros de isolamento superou a capacidade destas unidades.

Os hospitais de Hong Kong ficaram lotados com o aumento dos contágios de covid-19, afirmou a chefe de Governo local, após a propagação da variante ômicron que ameaça a política local de "covid zero".

Embora a taxa de contágio permaneça reduzida na comparação com grandes cidades do mundo, a política de Hong Kong de enviar inclusive casos assintomáticos para os hospitais e centros de isolamento superou a capacidade destas unidades.

"O avanço da quinta onda da epidemia provocou um duro golpe em Hong Kong e sobrecarregou a capacidade de tratamento da cidade", afirmou a governante Carrie Lam em um comunicado divulgado na noite de domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante do cenário, os hospitais da cidade afirmaram no domingo que pacientes "estáveis ou com sintomas leves" devem permanecer em casa.

Apesar das dificuldades, Lam afirmou que seu governo "não poupará esforços para implementar" a estratégia de "covid zero" e que a China ajudará a reforçar a capacidade de testes da cidade, assim como dos espaços de quarentena.





Tags