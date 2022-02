G-7 diz que Rússia será alvo de 'maciças' sanções econômicas se atacar a Ucrânia

O G-7 está preparado para impor sanções econômicas e financeiras que teriam consequências "maciças e imediatas" para Rússia, caso Moscou ataque militarmente a Ucrânia, alertaram os ministros das Finanças do grupo, em comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira (14).

Na nota, os representantes de sete das maiores economias do planeta afirmam que seguem comprometidos com os esforços para reduzir as tensões. "No entanto, reiteramos que, em particular, qualquer nova agressão militar da Rússia contra a Ucrânia será recebida com uma resposta rápida, coordenada e vigorosa", ameaçam.

Os ministros acrescentam que monitoram o quadro "muito de perto" e que podem agir de maneira coordenada para apoiar financeiramente os ucranianos. Eles lembram que, desde 2014, mais de US$ 48 bilhões já foram destinados em apoio já foram destinados ao país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo ressalta que endossa os planos de autoridades para implementar reformas no âmbito de um programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) e assegurar uma política fiscal sustentável. "Estamos unidos em nossa determinação de proteger a soberania, a integridade territorial e a estabilidade econômica e financeira da Ucrânia", destacam.

Tags